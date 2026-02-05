Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Белингам след контузията: Животът продължава

Белингам след контузията: Животът продължава

  • 5 фев 2026 | 07:33
  • 878
  • 4

Джуд Белингам, полузащитникът на Реал Мадрид, получи контузия по време на мача с Райо Валекано, налагайки се да напусне терена само след 10 минути. На негово място влезе Браим Диас.

Английският полузащитник усети остра болка в лявото бедро, докато тичаше към аутлинията, и веднага падна на тревата, хванал засегнатата област. След мача Реал Мадрид подложи футболиста на ЯМР преглед, който потвърди диагнозата.

Джуд Белингам е аут за месец
Джуд Белингам е аут за месец

Клубът излезе с официално съобщение: „След проведените тестове на нашия играч Джуд Белингам от медицинските служби на Реал Мадрид, той е диагностициран с лезия на полусухожилния мускул на левия крак. Неговото възстановяване ще бъде наблюдавано.“

Отсъствието на Белингам създава сериозни проблеми за Карло Анчелоти. Според информация от обкръжението на клуба, англичанинът ще пропусне няколко важни мача през следващия период. Почти сигурно е, че той няма да може да играе в шампионатните мачове срещу Валенсия, Реал Сосиедад, Осасуна и Хетафе. Също така, има минимални шансове да бъде готов за „двойката“ с Бенфика в Шампионската лига.

Контузията идва в деликатен момент за Белингам, който вече пропусна началото на сезона заради операция на рамото, претърпяна след Световното клубно първенство в САЩ. Ситуацията предизвика безпокойство и в Англия, след като играчът публикува две снимки, на които е с кислородна маска. Снимките бяха разпространени в Instagram и в личното приложение JB5, придружени от посланието: „Животът продължава“.

Реал Мадрид сега очаква медицинското развитие на играча, като завръщането му ще бъде решено строго в зависимост от отговора на лечението.

Белингам е изиграл 28 мача през този сезон, като е отбелязал 6 гола и е направил 4 асистенции. Той е оценен от специализирания сайт Transfermarkt на 160 милиона евро.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

ЕС към Инафантино: Жълт картон за ФИФА!

ЕС към Инафантино: Жълт картон за ФИФА!

  • 5 фев 2026 | 04:38
  • 2396
  • 4
Кристиано Роналдо стана на 41

Кристиано Роналдо стана на 41

  • 5 фев 2026 | 04:14
  • 3519
  • 4
Ван Дайк: Трябва да приемем критиките и да продължим напред

Ван Дайк: Трябва да приемем критиките и да продължим напред

  • 5 фев 2026 | 04:02
  • 1795
  • 1
Киву: Продължаваме напред с вяра и упорита работа

Киву: Продължаваме напред с вяра и упорита работа

  • 5 фев 2026 | 03:25
  • 826
  • 0
Еди Хау: Случи се точно обратното на това, което планирахме

Еди Хау: Случи се точно обратното на това, което планирахме

  • 5 фев 2026 | 02:58
  • 1155
  • 0
Гуардиола: Пет финала за десет години е сериозен крайъгълен камък за този клуб

Гуардиола: Пет финала за десет години е сериозен крайъгълен камък за този клуб

  • 5 фев 2026 | 02:29
  • 2158
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА привлича защитник следващата седмица

ЦСКА привлича защитник следващата седмица

  • 5 фев 2026 | 08:08
  • 1666
  • 0
Аталанта застава на пътя на Ювентус скъм 1/2-финала за Купата на Италия

Аталанта застава на пътя на Ювентус скъм 1/2-финала за Купата на Италия

  • 4 фев 2026 | 07:55
  • 782
  • 1
Интер удари Торо и е на полуфинал за Купата

Интер удари Торо и е на полуфинал за Купата

  • 4 фев 2026 | 23:55
  • 10621
  • 4
Резервите на Ман Сити не пожалиха Нюкасъл в реванша и уредиха сблъсък с Арсенал на финала

Резервите на Ман Сити не пожалиха Нюкасъл в реванша и уредиха сблъсък с Арсенал на финала

  • 4 фев 2026 | 23:55
  • 16366
  • 16
БФС започва да анализира съдийските решения в поредица

БФС започва да анализира съдийските решения в поредица

  • 4 фев 2026 | 17:06
  • 13547
  • 71
Официално: Левски се раздели с Папи Галчев

Официално: Левски се раздели с Папи Галчев

  • 4 фев 2026 | 17:36
  • 25400
  • 35