Белингам след контузията: Животът продължава

Джуд Белингам, полузащитникът на Реал Мадрид, получи контузия по време на мача с Райо Валекано, налагайки се да напусне терена само след 10 минути. На негово място влезе Браим Диас.

Английският полузащитник усети остра болка в лявото бедро, докато тичаше към аутлинията, и веднага падна на тревата, хванал засегнатата област. След мача Реал Мадрид подложи футболиста на ЯМР преглед, който потвърди диагнозата.

Джуд Белингам е аут за месец

Клубът излезе с официално съобщение: „След проведените тестове на нашия играч Джуд Белингам от медицинските служби на Реал Мадрид, той е диагностициран с лезия на полусухожилния мускул на левия крак. Неговото възстановяване ще бъде наблюдавано.“

Отсъствието на Белингам създава сериозни проблеми за Карло Анчелоти. Според информация от обкръжението на клуба, англичанинът ще пропусне няколко важни мача през следващия период. Почти сигурно е, че той няма да може да играе в шампионатните мачове срещу Валенсия, Реал Сосиедад, Осасуна и Хетафе. Също така, има минимални шансове да бъде готов за „двойката“ с Бенфика в Шампионската лига.

Контузията идва в деликатен момент за Белингам, който вече пропусна началото на сезона заради операция на рамото, претърпяна след Световното клубно първенство в САЩ. Ситуацията предизвика безпокойство и в Англия, след като играчът публикува две снимки, на които е с кислородна маска. Снимките бяха разпространени в Instagram и в личното приложение JB5, придружени от посланието: „Животът продължава“.

Реал Мадрид сега очаква медицинското развитие на играча, като завръщането му ще бъде решено строго в зависимост от отговора на лечението.

Белингам е изиграл 28 мача през този сезон, като е отбелязал 6 гола и е направил 4 асистенции. Той е оценен от специализирания сайт Transfermarkt на 160 милиона евро.

