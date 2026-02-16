Белингам може да отсъства още два месеца

Мускулната контузия на халфа на Реал Мадрид Джуд Белингам ще го извади от строя за по-дълго време, отколкото се очакваше. Английският национал получи травмата си на 1 февруари, като тогава се очакваше да пропусне около месец. След това се появиха някои информации, че срокът на възстановяването може да е по-дълъг. Сега Гийермо Рай от “Ди Атлетик” разкри, че Белингам ще отсъства още между шест и осем седмици, което означава, че може да се завърне чак към средата на април.

От началото на сезона Джуд Белингам изигра общо 28 мача за Реал във всички турнири, като отбеляза шест гола. Това означава, че той ще пропусна поредица от мачове на “белите” в много важен момент от сезона. Освен това няма да може да играе в контролите на Англия с Уругвай и Япония в края на март.

