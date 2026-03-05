Хау: Тези три точки се усещат като повече от обикновена победа

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау бе много щастлив от успеха с 2:1 над Манчестър Юнайтед. Още повече, че "свраките" спечелиха мача с 10 души, след като Джейкъб Рамзи бе изгонен през първото полувреме. Според него тези три точки са много повече от обикновена победа.

„Да загубиш играч като Джейкъб точно преди почивката беше огромен удар, особено по начина, по който се случи. Но реакцията на отбора беше феноменална. През второто полувреме трябваше да покажем дисциплина и устойчивост, каквито рядко съм виждал. Да играеш с 10 души срещу отбор с качеството на Юнайтед и не само да се защитаваш, но и да намериш начин да спечелиш, говори всичко за духа в тази съблекалня“, започна Хау.

Той нямаше как да не похвали и автора на победния гол Уилям Осула.

„Уилям влезе и направи точно това, което искахме от него. Голът му беше от световна класа – начинът, по който си освободи място и завърши в самия край, беше невероятен. Той е млад играч, който работи изключително здраво, и този момент е напълно заслужен. Тези три точки се усещат като нещо много повече от обикновена победа заради обстоятелствата", допълни специалистът.

Той разкри и тактическите прийоми, които приложи в надлъгването с наставника на съперника Майкъл Карик.

„Майкъл върши страхотна работа и знаехме, че ще ни натиснат. Каземиро отбеляза в лош момент за нас, но не позволихме това да ни пречупи. Бяхме организирани, затворихме пространствата и чакахме нашия момент на контраатака. Антони Гордън беше изключителен, спечели дузпата и я реализира хладнокръвно. Това беше победа на колектива“, допълни англичанинът.

