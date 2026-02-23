Белингам и Милитао направиха голяма крачка към завръщането си

Джуд Белингам и Едер Милитао направиха нови важни стъпки към завръщането с в игра, след като днес двамата започнаха тренировки с топка на базата на Реал Мадрид. Английският национал получи мускулна контузия на 1 февруари, като първоначалните прогнози бяха, че ще отсъства около месец, но след това се появиха информации, че бившият играч на Борусия (Дортмунд) може да отсъства чак до средата на април.

Милитао пък се контузи още на седми декември в срещата със Селта. От клуба тогава обявиха, че бразилецът има разкъсване на бедрения бицепс на левия крак със засягане на проксималното сухожилие. Испанките медии прогнозираха, че Милитао ще осъства от игра между три и четири месеца, като е по-вероятно той също да се завърне през април.

Дийн Хаусен и Дани Себайос са другите двама играчи на Реал Мадрид, които в момента се възстановяват от контузии.

