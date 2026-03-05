Тифозите на Лацио призоваха Доналд Тръмп за помощ срещу президента Клаудио Лотито

Недоволството на привържениците на италианския Лацио срещу президента на клуба Клаудио Лотито достигна нови, абсурдни висоти. След години на протести, бойкоти и транспаранти, феновете на „орлите“ решиха да потърсят съдействие от... Белия дом.

Близо до тренировъчната база на отбора във Формело се появи мащабен надпис, адресиран директно към американския президент Доналд Тръмп, който стана пословичен с отстраняване на диктатори в страни богати на петрол.

"Доналд Тръмп, Лотито има много петрол и е диктатор“, гласи посланието на привържениците.

Саркастичното послание бързо се превърна в хит в социалните мрежи, подчертавайки пълния разрив между ръководството и „Курва Норд“. Клаудио Лотито управлява Лацио от 2004 година, но през последното десетилетие е в открита война с ултрасите. Основните обвинения срещу него са липса на амбиция, лоша трансферна политика и авторитарно управление.

Тифозите изразиха негодуванието си и като бойкотираха полуфинала с Аталанта за Купата на Италия.