Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Артета: Това е огромна победа

Артета: Това е огромна победа

  • 5 март 2026 | 02:57
  • 239
  • 0

Мениджърът на Арсенал Микел Артета бе изключително доволен от победата с 1:0 над Брайтън. Този успех може да има голямо значение в битката за титлата, тъй като с него "артилеристите" си върнаха преднината на върха пред Манчестър Сити на 7 точки. Наставникът имаш защо да похвали отбора си.

„Това е огромна победа. Знаехме колко трудно ще бъде. Връщаме се от много труден мач с голям интензитет, с играчи, които наистина дават всичко от себе си във всяка среща. Да дойдем тук и да постигнем този резултат с всички трудности и невъзможността да тренираме пълноценно напоследък, мисля, че е забележително“, смята Артета.

„Голям кредит за момчетата, защото усилията, които полагат, са астрономически. Днес имаше определени неща, които трябваше да направим по-добре, но ангажираността и желанието за победа, които притежават, са невероятни. Обичам моите играчи. Това е акцентът за мен – обичам ги, обичаме ги и обожавам начина, по който се състезаваме“, допълни испанецът.

Арсенал излъга Брайтън с щастлив рикошет и увеличи преднината си на върха на седем точки
Арсенал излъга Брайтън с щастлив рикошет и увеличи преднината си на върха на седем точки

Той не остана длъжен на мениджъра на Брайтън Фабиан Хюрцелер, който обвини "артилристите" в "пилеене на време".

„Каква изненада... (с ирония). Можете просто да се върнете към предишните ни мачове и ще намерите много подобни коментари. Реалността на футбола в Премиър лийг е такава – зависи от много неща. Ако искате да гледате друг вид футбол, трябва да отидете в друга държава. Тук се бориш за всяка секунда и за всеки сантиметър“, допълни специалистът.

Накрая той каза силни думи и за звездата на тима Букайо Сака, който изигра своя мач номер 300 и отбеляза победния гол.

„Да отбележиш в своя мач №300 по такъв начин е специално. Той е лидер, той е сърцето на този отбор и неговата ефективност е това, което ни прави претенденти за титлата. Той заслужава всяка частица от признанието, което получава“, завърши Артета.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Хау: Тези три точки се усещат като повече от обикновена победа

Хау: Тези три точки се усещат като повече от обикновена победа

  • 5 март 2026 | 03:29
  • 196
  • 0
Гуардиола: Трябваше да "убием" мача, когато имахме шансове

Гуардиола: Трябваше да "убием" мача, когато имахме шансове

  • 5 март 2026 | 02:31
  • 281
  • 0
Росиниър: Това е духът, който искам да виждам

Росиниър: Това е духът, който искам да виждам

  • 5 март 2026 | 02:08
  • 239
  • 0
Шест мача в НБА тази нощ

Шест мача в НБА тази нощ

  • 5 март 2026 | 02:02
  • 374
  • 0
Тифозите на Лацио призоваха Доналд Тръмп за помощ срещу президента Клаудио Лотито

Тифозите на Лацио призоваха Доналд Тръмп за помощ срещу президента Клаудио Лотито

  • 5 март 2026 | 01:03
  • 662
  • 0
Лацио и Аталанта поднесоха истинско зрелище на феновете, но оставиха интригата за реванша

Лацио и Аталанта поднесоха истинско зрелище на феновете, но оставиха интригата за реванша

  • 5 март 2026 | 00:50
  • 962
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА пак се измъчи на "Васил Левски", Годой измъкна "червените" от нов кошмар

ЦСКА пак се измъчи на "Васил Левски", Годой измъкна "червените" от нов кошмар

  • 4 март 2026 | 20:25
  • 78523
  • 495
Легендарният Бай Добри в болница

Легендарният Бай Добри в болница

  • 4 март 2026 | 21:07
  • 26312
  • 28
Ицо Янев с притеснително изявление за бай Добри и каза: Не искаме лесни победи

Ицо Янев с притеснително изявление за бай Добри и каза: Не искаме лесни победи

  • 4 март 2026 | 20:59
  • 24747
  • 19
Лошо! Пиян турист блъсна Малена Замфирова, тя е с множество фрактури

Лошо! Пиян турист блъсна Малена Замфирова, тя е с множество фрактури

  • 4 март 2026 | 17:20
  • 73757
  • 77
Арсенал излъга Брайтън с щастлив рикошет и увеличи преднината си на върха на седем точки

Арсенал излъга Брайтън с щастлив рикошет и увеличи преднината си на върха на седем точки

  • 4 март 2026 | 23:31
  • 10042
  • 21
Нюкасъл шокира Ман Юнайтед с човек по-малко и гол в последната минута

Нюкасъл шокира Ман Юнайтед с човек по-малко и гол в последната минута

  • 5 март 2026 | 00:14
  • 10076
  • 28