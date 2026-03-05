Артета: Това е огромна победа

Мениджърът на Арсенал Микел Артета бе изключително доволен от победата с 1:0 над Брайтън. Този успех може да има голямо значение в битката за титлата, тъй като с него "артилеристите" си върнаха преднината на върха пред Манчестър Сити на 7 точки. Наставникът имаш защо да похвали отбора си.

„Това е огромна победа. Знаехме колко трудно ще бъде. Връщаме се от много труден мач с голям интензитет, с играчи, които наистина дават всичко от себе си във всяка среща. Да дойдем тук и да постигнем този резултат с всички трудности и невъзможността да тренираме пълноценно напоследък, мисля, че е забележително“, смята Артета.

„Голям кредит за момчетата, защото усилията, които полагат, са астрономически. Днес имаше определени неща, които трябваше да направим по-добре, но ангажираността и желанието за победа, които притежават, са невероятни. Обичам моите играчи. Това е акцентът за мен – обичам ги, обичаме ги и обожавам начина, по който се състезаваме“, допълни испанецът.

Той не остана длъжен на мениджъра на Брайтън Фабиан Хюрцелер, който обвини "артилристите" в "пилеене на време".

„Каква изненада... (с ирония). Можете просто да се върнете към предишните ни мачове и ще намерите много подобни коментари. Реалността на футбола в Премиър лийг е такава – зависи от много неща. Ако искате да гледате друг вид футбол, трябва да отидете в друга държава. Тук се бориш за всяка секунда и за всеки сантиметър“, допълни специалистът.

Накрая той каза силни думи и за звездата на тима Букайо Сака, който изигра своя мач номер 300 и отбеляза победния гол.

„Да отбележиш в своя мач №300 по такъв начин е специално. Той е лидер, той е сърцето на този отбор и неговата ефективност е това, което ни прави претенденти за титлата. Той заслужава всяка частица от признанието, което получава“, завърши Артета.

Снимки: Gettyimages