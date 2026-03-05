Два фактора ще решат бъдещето Бруно Фернандеш на "Олд Трафорд"

Капитанът на Манчестър Юнайтед, Бруно Фернандеш, ще реши бъдещето си едва в края на сезона, като оставането му зависи от класирането на тима за Шампионската лига на УЕФА и продължаването на Майкъл Карик като старши треньор, твърди "The Mirror".

Въпреки че има договор до 2028 г., напускането на португалския национал през лятото е възможност. Новото ръководство на клуба, включително съсобственикът сър Джим Ратклиф, е решено да задържи играча и вече е изразило намерението си да му предложи подновяване на договора със заплата, която може да достигне 460 хиляди евро седмично.

Ако бившият играч на Спортинг приеме, той ще стане вторият най-добре платен в Премиър лийг, наравно с Мохамед Салах от Ливърпул и само след Ерлинг Халанд от Манчестър Сити. Въпреки това, португалецът вече е бил изкушен с милионно предложение от Саудитска Арабия и през лятото ще има още европейски грандове, които ще го търсят.

Бруно Фернандеш, който ще навърши 32 години през септември 2026 г., разглежда този следващ договор като потенциално последния от голямо значение в кариерата си. Затова той иска гаранции, че амбициите на Манчестър Юнайтед са в съответствие с неговите по отношение на спечелването на важни трофеи, което е негов приоритет.

Въпреки това, решението му няма да бъде повлияно от летните трансфери, съобщава същият източник. Въпреки че клубът има в полезрението си играчи като Елиът Андерсън, Адам Уортън и дуото от Нюкасъл, Сандро Тонали и Бруно Гимараеш, капитанът няма да изисква да знае плановете за трансферния пазар, за да реши бъдещето си.

Двата решаващи фактора за португалския полузащитник ще бъдат, от една страна, класирането на отбора за следващото издание на Шампионската лига, нещо, което им се изплъзваше през последните години, и, от друга страна, утвърждаването на Майкъл Карик начело на отбора. Бруно е доста впечатлен от влиянието на временния треньор и поддържа силни отношения с него.

Полузащитникът ще изчака края на сезона, за да седне на масата с ръководството на клуба, преди да се присъедини към националния отбор за Световното първенство през 2026 г. Неговата преговорна позиция е силна, предвид влиянието му в съблекалнята и постоянната му стойност за отбора, като е бил най-редовният и влиятелен играч през последните сезони.

Миналото лято Бруно Фернандеш отхвърли няколко финансово изгодни предложения от клубове от Саудитска Арабия, за да остане в Манчестър. Юнайтед остава уверен в неговия престой, но признава, че шансовете ще бъдат намалени, ако Карик не успее да осигури място в топ четири на класирането. Засега нещата вървят добре.

Снимки: Gettyimages