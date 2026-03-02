Популярни
Бивш асистент на Аморим разкри защо идеите на треньора не са проработили в Манчестър Юнайтед

  • 2 март 2026 | 15:33
  • 2120
  • 1

Бившият помощник-треньор на Рубен Аморим твърди, че философията на мениджъра не е била „напълно приложена“ в Манчестър Юнайтед. Това е първият му коментар след уволнението на португалския наставник. Аморим беше освободен през януари след едва 14 месеца начело на „Олд Трафорд“. Португалецът пристигна от Спортинг (Лисабон) през ноември 2024 г. и изведе Юнайтед до най-слабия им сезон от 51 години насам. Той не успя да спечели нито един трофей по време на престоя си в клуба, като претърпя поражение от Тотнъм във финала на Лига Европа.

Във Висшата лига Аморим записа най-ниския процент победи (32%), най-лошия коефициент на допуснати голове на мач (1.53) и най-ниския процент „сухи мрежи“ (15%) от всеки друг мениджър на Юнайтед. Уволнението му дойде след драматична пресконференция след мача с Лийдс Юнайтед на „Елънд Роуд“, по време на която той намекна, че други служители в клуба трябва да се концентрират върху собствените си отговорности.

Аделио Кандидо беше един от двамата асистенти в треньорския щаб на Аморим по време на престоя му. 29-годишният специалист беше ключов член на екипа и ръководеше загрявките на играчите преди мачовете.

В интервю за The Ball Кандидо беше попитан какво му е харесало по време на работата му в Юнайтед и какво най-малко е оценил от този опит.

„Опитът си е опит, независимо дали резултатът е добър или лош, винаги си тръгваме с научени уроци“, отговори той.„В Манчестър много ми хареса градът и начинът, по който феновете изживяват футбола – по-фокусирани върху проекта, отколкото върху незабавния резултат. Това, което най-малко ми хареса, без съмнение беше усещането, че нашите идеи не бяха напълно приложени.“

Тактическата система на Аморим беше постоянна тема на дискусии по време на престоя му в клуба. Той остана верен на своята формация 3-4-3 и промени подхода си едва след намесата на Джейсън Уилкокс.

Екипът на 41-годишния специалист също беше подложен на критики заради липсата на опит.

На въпрос дали това, че е бил част от толкова млад треньорски щаб, му е помогнало да се справи с огромното напрежение, Кандидо отговори: „Мисля, че фактът, че бяхме млади, ни помогна да се справим с напрежението. Винаги сме имали позитивна ежедневна рутина в работата. При съществуващото напрежение е нормално хората в един технически екип да се дразнят повече от обикновено, а при нас случаят не беше такъв.“

Относно критиките Кандидо сподели: „Честно казано, не следя мнения извън моята работна група. Винаги нещо достига до мен през социалните мрежи, но наистина не обръщам никакво внимание на това.“

Снимки: Gettyimages

