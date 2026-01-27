Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

Слуховете за евентуална раздяла на Челси с Коул Палмър продължават да витаят в английските медии, независимо че преди няколко дни Лиъм Росиниър увери, че играчът се чувства щастлив на “Стамфорд Бридж”. Според Самюел Лъкхърст от “Сън” Палмър обаче така и не може да свикне с Лондон и иска да се върне в родния си град. Журналистът добавя, че 23-годишният англичанин е отворен за трансфер в Манчестър Юнайтед, чийто фен е от дете, въпреки че израсна в школата на Манчестър Сити, откъдето премина и в Челси.

Росиниър за слуховете за напускане на Коул Палмър и трансферите на Челси

“Червените дяволи” и преди имаха интерес към Палмър, който за две години и половина в Челси се превърна в звезда от световен мащаб.

Бъдещето на настоящия плеймейкър на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш пък продължава да бъде несигурно и той постоянно е свързан с трансфер в Саудитска Арабия. Той беше близо до изхода още през миналото лято, а след края на сезона сериозно ще обмисли бъдещето си. Настоящият му контракт изтича през лятото на 2027 година, като може да бъде продължен с още 12 месеца, но за да го задържи на “Олд Трафорд”, клубното ръководство трябва да увеличи заплатата му до 400 000 паунда на седмица и да му гарантира футбол с марка “Шампионска лига”, твърди “Мирър”.

Bruno Fernandes in the Premier League this season ranks first for:



🥇 Assists (10)

🥇 Chances created (64)

🥇 Open play chances created (38)

🥇 Big chances created (15)

🥇 Expected assists (5.6) pic.twitter.com/7263zy2JxB — Football on TNT Sports (@footballontnt) January 26, 2026

Според “Сън” Палмър може директно да замени Бруно Фернандеш в ролята на плеймейкър, в случай че португалецът си тръгне. Ако капитанът остане, но тогава Палмър може да играе отдясно на тройката зад централния нападател. Вариант е и Фернандеш да бъде върнат по-назад, както бе и в схемата на Рубен Аморим.

Със сигурност обаче Юнайтед трябва да похарчи сериозна сума, ако иска да вземе Палмър, който въпреки проблемите си с контузии от началото на този сезон продължава да бъде ключов играч в плановете на Челси. Освен това той има дългосрочен договор с лондончани до 2033 година.

Следвай ни:

Снимки: Imago