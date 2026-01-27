Популярни
Вход / Регистрирай се
  Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

  • 27 яну 2026 | 10:06
  • 1163
  • 0
Слуховете за евентуална раздяла на Челси с Коул Палмър продължават да витаят в английските медии, независимо че преди няколко дни Лиъм Росиниър увери, че играчът се чувства щастлив на “Стамфорд Бридж”. Според Самюел Лъкхърст от “Сън” Палмър обаче така и не може да свикне с Лондон и иска да се върне в родния си град. Журналистът добавя, че 23-годишният англичанин е отворен за трансфер в Манчестър Юнайтед, чийто фен е от дете, въпреки че израсна в школата на Манчестър Сити, откъдето премина и в Челси.

“Червените дяволи” и преди имаха интерес към Палмър, който за две години и половина в Челси се превърна в звезда от световен мащаб.

Бъдещето на настоящия плеймейкър на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш пък продължава да бъде несигурно и той постоянно е свързан с трансфер в Саудитска Арабия. Той беше близо до изхода още през миналото лято, а след края на сезона сериозно ще обмисли бъдещето си. Настоящият му контракт изтича през лятото на 2027 година, като може да бъде продължен с още 12 месеца, но за да го задържи на “Олд Трафорд”, клубното ръководство трябва да увеличи заплатата му до 400 000 паунда на седмица и да му гарантира футбол с марка “Шампионска лига”, твърди “Мирър”.

Според “Сън” Палмър може директно да замени Бруно Фернандеш в ролята на плеймейкър, в случай че португалецът си тръгне. Ако капитанът остане, но тогава Палмър може да играе отдясно на тройката зад централния нападател. Вариант е и Фернандеш да бъде върнат по-назад, както бе и в схемата на Рубен Аморим.

Със сигурност обаче Юнайтед трябва да похарчи сериозна сума, ако иска да вземе Палмър, който въпреки проблемите си с контузии от началото на този сезон продължава да бъде ключов играч в плановете на Челси. Освен това той има дългосрочен договор с лондончани до 2033 година.

Снимки: Imago

