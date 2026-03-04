Халф на Ман Юнайтед се извини публично за хомофобска обида

Популярни
  • 4 март 2026 | 16:29
  • 453
  • 1
Полузащитникът на Манчестър Юнайтед Джак Флетчър се извини за хомофобската обида, която отправи към съперников играч по време на мач с юношеския отбор на „червените дяволи“ през октомври и заради която изтърпява наказание от шест мача. 18-годишният играч, който е син на легендата на Юнайтед Дарън Флетчър, получи червен картон за действието си по време на загубата с 2:5 от Барнзли в турнира за Трофея на Футболната лига.

Тогава не стана ясно защо той е бил изгонен от игра, а по-късно Футболната асоциация потвърди, че причината е била хомофобска обида. За действието си младият англичанин беше наказан за шест двубоя, в допълнение към глоба на стойност 1500 паунда.

„Наистина съжалявам за обидната дума, която използвах. Напълно разбирам, че подобен език е недопустим и веднага се извиних след мача. Искам да бъде ясно, че този моментен пропуск в поведението ми по никакъв начин не отразява моите убеждения или ценности“, каза Джак Флетчър, цитиран от уебсайта на „червените дяволи“.

Младежкият национал на Англия направи дебюта си във Висшата лига с първия отбор на Манчестър Юнайтед през декември срещу Астън Вила, а близнакът му Тайлър го последва през февруари срещу Тотнъм. Това е първият случай, в който двама близнаци и техният баща играят в английския елит.

Снимки: Gettyimages

