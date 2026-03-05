Карик: Това не беше нашият ден

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик не остана доволен след загубата с 1:2 от Нюкасъл. Това сложи край на отличната му серия без поражение начело на "червените дяволи". Той имаше от какво да не е доволен от представянето на своя отбор, който игра с човек повече цяло второ полувреме, но погледна философски на нещата, заявявайки, че това просто не е бил добър ден за тима му.

„Не сме доволни от начина, по който играхме тази вечер. С оглед на развитието на мача, до голяма степен държахме нещата в свои ръце, но трябва да отдадем заслуженото на Нюкасъл и техния подход. Знаехме, че ще бъде трудно, но успяхме да стигнем до позиция, от която можехме да надградим, но не го направихме. Наистина сме горчиво разочаровани. Не мисля, че проблемът беше в това, че те останаха с 10 души, просто не играхме достатъчно добре. Не можем да търсим извинения за това. Всички носим отговорност“, заяви Карик.

Нюкасъл шокира Ман Юнайтед с човек по-малко и гол в последната минута

Той обаче отрече проблемът да идва от липсата на характер в отбора му.

„Въпросът беше в качеството на представянето, а не в липсата на характер или желание за победа. Лесно е да се правят такива заключения, само защото не си спечелил един футболен мач.Нюкасъл заслужаваше да спечели тази вечер, боли ме да го кажа. Така стоят нещата. Трябва да се върнем на работа и да бъдем по-добри в следващия мач“, допълни специалистът.

Поражението засега не е толкова фатално за "червените дяволи", които запазиха 3-тото си място във временното класиране.

„Загубихме един мач, не играхме достатъчно добре, но в общата картина сме в прилична позиция. Тази вечер боли, но ще бъдем по-добри за следващия двубой. Трябва да се върнем към работата, да тренираме здраво и да правим нещата, които ни донесоха победите досега. Можем да го направим, ние сме добър отбор, просто тази вечер не беше нашият ден.Трябва да си извлечем поуки и да станем по-добри. Напоследък получихме много похвали и момчетата ги заслужиха, но това не променя подхода ни за следващия мач. Имаме всичко, за което да играем“, завърши Карик.

Снимки: Gettyimages