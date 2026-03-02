Карик изравни рекорд на Постекоглу

Майкъл Карик продължава да използва максимално добре възможността, която получи с назначението си за временен мениджър на Манчестър Юнайтед. На Острова все повече се засилват призивите бившият халф да получи работата за постоянно, а статистиката на Карик и резултатите на отбора дават сериозни аргументи в тази посока.

Вчера англичанинът изравни рекорда на Анге Постекоглу за най-добър старт на мениджър в Премиър лийг след девет изиграни мача. С победата над Кристъл Палас бившият халф събра 23 точки след първите си девет срещи в първенството. В сметката влизат и двата мача при предишния временен престой на Карик. Иначе след повторния си дебют срещата с Кристъл Палас бе седма под ръководството на 44-годишния специалист през настоящия сезон. Балансът до момента е шест победи и едно реми. Постоянството в резултатите пък изведе 20-кратните шампиони на Англия до третото място във временното класиране на Премиър лийг.

23 - Michael Carrick has earned 23 points in nine Premier League games as Manchester United manager (W7 D2 – including both spells). This is the joint-best total after nine games by any manager in the competition’s history, alongside Ange Postecoglou (also 23). Impression. pic.twitter.com/f49JBFgwmf — OptaJoe (@OptaJoe) March 1, 2026

Следвай ни:

Снимки: Imago