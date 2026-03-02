Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Карик изравни рекорд на Постекоглу

Карик изравни рекорд на Постекоглу

  • 2 март 2026 | 09:53
  • 1200
  • 0

Майкъл Карик продължава да използва максимално добре възможността, която получи с назначението си за временен мениджър на Манчестър Юнайтед. На Острова все повече се засилват призивите бившият халф да получи работата за постоянно, а статистиката на Карик и резултатите на отбора дават сериозни аргументи в тази посока.

Вчера англичанинът изравни рекорда на Анге Постекоглу за най-добър старт на мениджър в Премиър лийг след девет изиграни мача. С победата над Кристъл Палас бившият халф събра 23 точки след първите си девет срещи в първенството. В сметката влизат и двата мача при предишния временен престой на Карик. Иначе след повторния си дебют срещата с Кристъл Палас бе седма под ръководството на 44-годишния специалист през настоящия сезон. Балансът до момента е шест победи и едно реми. Постоянството в резултатите пък изведе 20-кратните шампиони на Англия до третото място във временното класиране на Премиър лийг.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Гласнер за дузпата на Манчестър Юнайтед: Това бе бонус "Олд Трафорд"

Гласнер за дузпата на Манчестър Юнайтед: Това бе бонус "Олд Трафорд"

  • 2 март 2026 | 09:29
  • 3479
  • 1
Неуморим! Меси поведе Интер Маями към волеви обрат

Неуморим! Меси поведе Интер Маями към волеви обрат

  • 2 март 2026 | 07:50
  • 6671
  • 4
Реал трябва да победи Хетафе, за да остане залепен до Барселона

Реал трябва да победи Хетафе, за да остане залепен до Барселона

  • 2 март 2026 | 06:27
  • 3345
  • 7
Спалети: Живея за четвъртото място, трябва да вярваме

Спалети: Живея за четвъртото място, трябва да вярваме

  • 2 март 2026 | 05:35
  • 6274
  • 1
Капитанът на Челси: Арсенал е един от най-добрите отбори в света

Капитанът на Челси: Арсенал е един от най-добрите отбори в света

  • 2 март 2026 | 05:17
  • 2907
  • 0
Консейсао: Ювентус заслужаваше победата, а аз трябва да вкарвам повече

Консейсао: Ювентус заслужаваше победата, а аз трябва да вкарвам повече

  • 2 март 2026 | 04:12
  • 1325
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

  • 1 март 2026 | 19:14
  • 141263
  • 716
Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

  • 2 март 2026 | 06:45
  • 4582
  • 20
Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

  • 2 март 2026 | 08:30
  • 2464
  • 5
Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

  • 2 март 2026 | 10:17
  • 845
  • 0
Реал трябва да победи Хетафе, за да остане залепен до Барселона

Реал трябва да победи Хетафе, за да остане залепен до Барселона

  • 2 март 2026 | 06:27
  • 3345
  • 7
Ювентус не се предаде до самия край и оцеля в трилър с шест гола срещу Рома на "Олимпико"

Ювентус не се предаде до самия край и оцеля в трилър с шест гола срещу Рома на "Олимпико"

  • 1 март 2026 | 23:38
  • 21185
  • 18