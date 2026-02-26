Популярни
Манчестър Юнайтед е клубът с най-много нетни разходи за трансфери в последните пет години

  • 26 фев 2026 | 14:41
  • 1998
  • 4
Манчестър Юнайтед е клубът с най-много нетни разходи за трансфери в последните пет години

Манчестър Юнайтед клубът с най-много нетни разходи за трансфери в целия свят за последните пет години. Това сочи прочуване на УЕФА, цитирано от “Таймс”. Според данните нетните харчове на “червените дяволи” за нови играчи възлизат на 794 милиона евро (692 милиона паунда) и така изпреварват други два английски клуба - Челси и Арсенал. Съвсем очаквано именно “сините от Лондон" са похарчили най-много пари общо за нови футболисти - 1.94 милиарда паунда. Клубът от “Стамфорд Бридж” е възстановил 712 милиона паунда от продажба на свои играчи и така нетните разходи за трансфери възлизат на 657 милиона паунда, което означава, че Челси остава зад Манчестър Юнайтед.

Арсенал е на трето място по нетни разходи с 589 милиона паунда.

Не е изненада и това, че Манчестър Сити е на втора позиция след Челси по общо похарчени пари за нови играчи от януарския трансферен прозорец на 2021 година до края на летния трансферен прозорец на 2025 година. Сумата възлиза на 1.23 милиарда паунда.

Манчестър Сити не попада в топ 3 по нетни разходи, благодарение на продажбите на играчи, но пък клубът е на първо място в света по заплати. “Гражданите” плащат годишно по 486 паунда за заплати.

