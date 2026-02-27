Манчестър Юн потвърди за внушителната сума, която Аморим може да получи като неустойка

Манчестър Юнайтед официално потвърди, че уволнението на Рубен Аморим може да струва на клуба почти 16 милиона паунда. Португалският специалист беше освободен на 5 януари след публичната си атака срещу ръководството на клуба, последвала равенството 1:1 с Лийдс ден по-рано.

Сумата беше обявена в документ, подаден до Нюйоркската фондова борса в четвъртък. Това се случи ден след като клубът потвърди, че е реализирал печалба от 32,6 милиона паунда за второто тримесечие, приключващо на 31 декември 2025 г. В документацията, в графа „събитие, настъпило след отчетния период“, Юнайтед посочва, че амортизирана такса от 6,3 милиона паунда, свързана с привличането на Аморим от Спортинг (Лисабон) през ноември 2024 г., е била отписана. Освен това е направена „провизия от 15,9 милиона паунда“, която представлява максималната сума, която клубът може да бъде задължен да изплати на Аморим и неговия треньорски щаб.

Въпреки че не е изрично посочено какво би довело до изплащането на максималната сума, източници, запознати със ситуацията, твърдят, че това е свързано с бъдещата му заетост.

Това плащане слага край на един скъп треньорски експеримент, който завърши по лош начин. В подобен документ от 27 ноември 2024 г. Юнайтед потвърди, че е платил 11 милиона паунда на Спортинг, за да привлече Аморим като заместник на Ерик тен Хаг, чието освобождаване струваше 10,4 милиона паунда. Така общите разходи около треньорската смяна с Аморим могат да достигнат 37,3 милиона паунда.

Интересно е, че през миналия сезон на няколко пъти португалецът заявяваше готовност да си тръгне без пари, ако го поискат от него, но, изглежда, че в крайна сметка е решил все пак да чака обезщетение.

Неговият 14-месечен престой начело на отбора е най-краткият за постоянен мениджър на „Олд Трафорд“ след уволнението на Дейвид Мойс, който беше на поста само осем месеца през 2014 г.

Под ръководството на Аморим отборът спечели 25 от общо 63 мача, завършвайки на 15-о място във Висшата лига – най-лошото представяне на Юнайтед от изпадането им през сезон 1973-74 г. „Червените дяволи“ загубиха и финала на Лига Европа, което ги остави без участие в европейските турнири за едва втори път от 1990 г. насам.

През настоящия сезон тимът на Аморим претърпя унизително отпадане от втородивизионния Гримсби след дузпи във втория кръг на Карабао Къп. В момента на уволнението му Юнайтед заемаше шесто място в Премиър лига, а дни преди мача с Лийдс той е имал сериозен конфликт със спортния директор Джейсън Уилкокс.

Междувременно от Юнайтед потвърдиха, че са увеличили наличния си кредитен лимит с 50 милиона паунда до 400 милиона, като същевременно са изплатили 75 милиона, което означава, че текущият им дълг по него е 215 милиона паунда. В допълнение, в документа се посочва, че са предоставени „спонсорски услуги“ на стойност 600 000 паунда на Ineos Automotive Ltd, дъщерно дружество на групата Ineos, собственост на миноритарния акционер в Юнайтед сър Джим Ратклиф.

Манчестър Юнайтед е клубът с най-много нетни разходи за трансфери в последните пет години