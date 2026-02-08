Бруно Фернандеш: Бях сигурен, че Майкъл може да бъде страхотен мениджър, а сега той го показва

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш засипа с похвали мениджъра Майкъл Карик след четвърта поредна победа на отбора. Фернандеш отбеляза в края на мача в събота на „Олд Трафорд“, допринасяйки за успеха с 2:0 над Тотнъм в среща от Висшата лига.

„Мисля, че Майкъл дойде с правилните идеи за отговорностите на футболистите, но също така им даде и известна свобода да поемат отговорност на терена. Той е много добър с думите. Бях сигурен, че Майкъл може да бъде страхотен мениджър, а сега той го показва. Надяваме се, че можем да му помогнем още повече, за да видят всички, че сме добри играчи и затова сме в Манчестър Юнайтед, но и щабът е много добър“, коментира Фернандеш.

Пристигането на Карик повдигна тонуса на „Олд Трафорд“, след като Юнайтед нямаше победа в четири мача и беше само с един успех в седем срещи във всички турнири, преди раздялата с тогавашния мениджър Рубен Аморим в началото на януари.

Бруно Фернандеш намекна още, че познанията и разбирането на Карик за клуба са ключови за неговото трансформиращо влияние.

„Мисля, че всеки разбира напрежението в този клуб. А ако не разбирате, започвате да разбирате много бързо. Това е огромен клуб и всички са наясно с очакванията около него. Майкъл е спечелил всичко тук и знае какво означава за феновете и за клуба да печели“, заяви още португалският национал.