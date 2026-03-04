Пак осъдиха Хари Магуайър за изцепката в Гърция

Защитникът на Манчестър Юнайтед и английски национал Хари Магуайър получи условна присъда от 15 месеца и 20 дни затвор от гръцки съд във връзка с инцидента, случил се в Миконос през август 2020 г. Това е решението по повторното дело по обвинения в лека телесна повреда, съпротива при арест и опит за подкуп. Той беше признат за виновен и осъден и по трите обвинения. Присъдата ще бъде обжалвана.

Магуайър вече веднъж беше осъден за същото, но на 21 месеца и 10 дни условно. После адвокатите му поискаха ново дело, като обжалваха, което според гръцкото законодателство автоматично води до отменяне на присъдата. Въпросното ново дело стартира днес и приключи веднага, като играчът не присъстваше в залата.

Засега предстои да се разбере дали това решение може да попречи на бранителя на бъде част от националния тим на Англия на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико през идното лято.

Инцидентът се случил пред нощен клуб, когато Магуайър бил излязъл с жена си Фърн, сестра си Дейзи, брат си Джо и още петима души. Групата чакала такси, което да ги откара обратно до вилата им, когато двама албански мъже се приближили до Дейзи и се опитали да заговорят с нея.

Магуайър твърди, че Дейзи била доближена от двама мъже, които ѝ инжектирали неизвестно вещество, след което тя започнала да губи съзнание. Английският национал заяви, че се опитал да я закара в болница, но вместо това бил отведен в полицейско управление, където, по негови думи, бил бит по краката от униформени служители, които му казали, че футболната му кариера е приключила. Опасенията му били, че е станал жертва на опит за отвличане, затова Магуайър се опитал да избяга, но бил задържан и прекара две нощи в ареста.

Гръцката полиция с брутални нови подробности за изцепките на Магуайър и неговите приятели

Сега братът на Магуайър - Джо, беше оправдан по обвинението за опит за подкуп. Съдът обаче потвърди обвиненията срещу него за утежнено нападение и словесна обида срещу полицията.