Бивш мениджър на Тотнъм се извини на Шешко

Бившият халф на Тотнъм и временен мениджър на тима, а настоящ анализатор Тим Шърууд поднесе извинение на нападателя на Манчестър Юнайтед Бенямин Шешко след скорошната му силна форма. Словенецът отбеляза победния гол за „червените дяволи“ при успеха над Кристъл Палас миналия уикенд на „Олд Трафорд“, а стори това и дни по-рано при успеха над Евертън. Словенецът вече има девет гола във всички турнири през кампанията, включително четири в последните си пет мача от Висшата лига. Неговите голове се оказаха ключови за шестте победи в последните седем мача под ръководството на временния наставник Майкъл Карик.

Юнайтед привлече Шешко миналото лято от РБ Лайпциг в сделка на стойност 74 милиона паунда. Нападателят беше едно от четирите летни попълнения, като на „Олд Трафорд“ пристигнаха още Матеус Куня, Брайън Мбемо и Сене Ламенс.

Първоначалната остра оценка на Шърууд за словенския национал дойде след равенството 2:2 с Бърнли през януари, когато Шешко вкара два гола, но Юнайтед трябваше да се задоволи само с точка на „Търф Мур“.

„Мисля, че положителното е, че Шешко вкара два гола. Надявам се да придобие увереност от това. Отне му шест месеца, за да се появи в Манчестър Юнайтед. Радвам се за момчето, премина през труден период. На полувремето щях да го извадя от терена и да му кажа никога повече да не носи фланелката на клуба. Поддържам думите си, той не е достатъчно добър, за да играе за Манчестър Юнайтед. П в един мач срещу Бърнли, които ще изпаднат. Браво на него, дано натрупа увереност и започнем да виждаме нещо различно от него.“

Сега, почти два месеца по-късно, Шърууд поднесе извинение на Шешко. Бившият мениджър на Тотнъм Хотспър обясни защо е впечатлен от нападателя на Юнайтед.

„Основах оценката си на Бенямин Шешко, когото видях да играе под ръководството на Рубен Аморим – нападател, който не искаше да поеме отговорност и да изпълни дузпа срещу Гримсби. Дори най-верните фенове на Манчестър Юнайтед ще признаят, че той не оправдаваше очакванията миналата година. Първоначално си мислех, че ще се окаже точно като Ваут Вегхорст и ще бъде поредният провален трансфер за „червените дяволи“, но се оказа, че греша и му дължа извинение. Майкъл Карик напълно преобрази Шешко и сега той играе според силните си страни. Изпъчил е гърди, вкарва страхотни голове и плаши защитниците със скоростта си. Той е различен играч в сравнение с това, което беше преди няколко месеца при Аморим. Като резерва той влиза от пейката с нагласа и влияе на мачовете, което е мечтата на всеки мениджър за един нападател,“ е променил мнението си Шърууд.

