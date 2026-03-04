Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Годой: Не сме загубили своята увереност, гоним евротурнирите

Годой: Не сме загубили своята увереност, гоним евротурнирите

  • 4 март 2026 | 20:41
  • 2387
  • 3

Централният нападател на ЦСКА Леандро Годой говори след успеха с 1:0 срещу Ботев (Враца), дошъл след попадение именно на Кошмара.

"Беше много труден мач наистина. Влязохме в него след един лош резултат, но се трудихме през цялото време и в крайна сметка трите точки са най-важни. Всеки трябва да помага на отбора, решава треньорският щаб. Мисля, че днес успях да свърша работа и да отбележа победния гол. В никакъв случай не сме загубили увереността си, всеки мач е финал, гоним да постигнем целта си - да се класираме за европейските клубни турнири", каза аржентинският голмайстор.

