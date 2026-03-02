Обявиха съдията за Лудогорец - Левски

Популярни
  • 2 март 2026 | 10:17
  • 1153
  • 2
Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за предстоящия междинен 24-ти кръг в efbet Лига. Голямото дерби между Лудогорец и Левски в четвъртък (5 март) ще бъде ръководено от Васил Минев.

Мартин Марков ще свири домакинството на ЦСКА срещу Ботев (Враца), а двубоят Локомотив (Пловдив) - ЦСКА 1948 пък е поверен на Стоян Арсов.

Ето всички наряди:

3 март 2026 г., вторник, 13:30 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 - ПФК Монтана 1921

ГС:Георги Николов Кабаков АС1:Мартин Веселинов Маргаритов АС2:Желязко Димитров Пилатов

4-ТИ:Петър Димов Аспарухов ВАР:Валентин Станчев Железов АВАР:Димо Стоянов Димов

СН:Георги Крумов Виделов 

 

3 март 2026 г., вторник, 16:00 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Славия 1913

ГС:Георги Димитров Давидов АС1:Илиян Петров Капарашев АС2:Даниел Милков Ников

4-ТИ:Денислав Йорданов Сталев ВАР:Димитър Димитров Димитров АВАР:Никола Антонов Попов

СН:Александър Костадинов Костадинов 

 

3 март 2026 г., вторник, 18:30 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Септември Сф

ГС:Тодор Недялков Киров АС1:Красимир Атанасов Атанасов АС2:Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ:Геро Георгиев Писков ВАР:Драгомир Димитров Драганов АВАР:Кристиян Младенов Тодоров

СН:Антон Симеонов Генов 

 

4 март 2026 г., сряда, 16:00 ч.

ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС:Кристиян Николов Колев АС1:Йордан Петров Петров АС2:Светослав Колев Енчев

4-ТИ:Георги Петров Стоянов ВАР:Владимир Вълков Вълков АВАР:Денислав Йорданов Сталев

СН:Георги Генов Нарлев 

 

4 март 2026 г., сряда, 18:30 ч.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ПФК Ботев Враца

ГС:Мартин Иванов Марков АС1:Мирослав Максимов Иванов АС2:Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ:Димитър Димитров Димитров ВАР:Мартин Живков Великов АВАР:Красимир Маргаритов Кръстев

СН:Валентин Желев Добрев 

 

5 март 2026 г., четвъртък, 13:15 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД - ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919

ГС:Радослав Петров Гидженов АС1:Петър Велизаров Митрев АС2:Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ:Антонио Тодоров Антов ВАР:Никола Антонов Попов АВАР:Станимир Лозанов Тренчев

СН:Вихрен Веселинов Манев 

 

5 март 2026 г., четвъртък, 15:45 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948

ГС:Стоян Панталеев Арсов АС1:Дениз Пиринов Соколов АС2:Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ:Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР:Венцислав Георгиев Митрев АВАР:Ивайло Красимиров Ненков

СН:Венцислав Иванов Гаврилов 

 

5 март 2026 г., четвъртък, 18:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Левски

ГС:Васил Петров Минев АС1:Тодор Василев Вуков АС2:Дарин Василев Иванов

4-ТИ:Георги Петров Стоянов ВАР:Кристиян Николов Колев АВАР:Любослав Бисеров Любомиров

СН:Кольо Димитров Данев 

