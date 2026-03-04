Симов: Затруднихме максимално ЦСКА

Старши треньорът на Ботев (Враца) Тодор Симов сподели мнението си след поражението с 0:1 от ЦСКА. Наставникът остана доволен от представянето на своите футболисти, като отчете, че една по-фрапантна грешка е попречила на отбора да спечели точка срещу "армейците".

"Направихме страхотен мач. Видях един страхотен Ботев (Враца) - борбен и добре организиран. Затруднихме максимално ЦСКА. Една по-фрапантна грешка ни коства спечелването на точка. Ако имаше равенство, нямаше да бъде незаслужено. Поздравявам футболистите, страхотен мач.

В атака определено първите 15 минути тръгнахме много добре. Нещата се получаваха много добре, след това ни подведе емоцията. В защита бяхме почти перфектни. Футболистите сами виждат и съжаляват, че не можем да отбележим гол. Играем със силни противници. Един гол ни липсва, за да се отпушим.

С много български момчета и себераздаване не отстъпихме на ЦСКА. Последните 5-6 минути предприехме някакъв риск, защото искахме да вземем точки. От физическо естество не се притеснявам за отбора", каза Симов.

