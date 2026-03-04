Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Враца)
  3. Симов: Затруднихме максимално ЦСКА

Симов: Затруднихме максимално ЦСКА

  • 4 март 2026 | 20:37
  • 1157
  • 2

Старши треньорът на Ботев (Враца) Тодор Симов сподели мнението си след поражението с 0:1 от ЦСКА. Наставникът остана доволен от представянето на своите футболисти, като отчете, че една по-фрапантна грешка е попречила на отбора да спечели точка срещу "армейците".

"Направихме страхотен мач. Видях един страхотен Ботев (Враца) - борбен и добре организиран. Затруднихме максимално ЦСКА. Една по-фрапантна грешка ни коства спечелването на точка. Ако имаше равенство, нямаше да бъде незаслужено. Поздравявам футболистите, страхотен мач.

ЦСКА пак се измъчи на "Васил Левски", Годой измъкна "червените" от нов кошмар
ЦСКА пак се измъчи на "Васил Левски", Годой измъкна "червените" от нов кошмар

В атака определено първите 15 минути тръгнахме много добре. Нещата се получаваха много добре, след това ни подведе емоцията. В защита бяхме почти перфектни. Футболистите сами виждат и съжаляват, че не можем да отбележим гол. Играем със силни противници. Един гол ни липсва, за да се отпушим.

19 ЦСКА 1:0 Ботев (Враца)

С много български момчета и себераздаване не отстъпихме на ЦСКА. Последните 5-6 минути предприехме някакъв риск, защото искахме да вземем точки. От физическо естество не се притеснявам за отбора", каза Симов.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев

Още от БГ Футбол

Величков: Полезно и нормално напрежение, днес видяхте реакцията на Ето'о

Величков: Полезно и нормално напрежение, днес видяхте реакцията на Ето'о

  • 4 март 2026 | 21:46
  • 1101
  • 0
Легендарният Бай Добри в болница

Легендарният Бай Добри в болница

  • 4 март 2026 | 21:07
  • 13176
  • 16
Ицо Янев с притеснително изявление за бай Добри и каза: Не искаме лесни победи

Ицо Янев с притеснително изявление за бай Добри и каза: Не искаме лесни победи

  • 4 март 2026 | 20:59
  • 14406
  • 12
Годой: Не сме загубили своята увереност, гоним евротурнирите

Годой: Не сме загубили своята увереност, гоним евротурнирите

  • 4 март 2026 | 20:41
  • 2387
  • 3
ЦСКА пак се измъчи на "Васил Левски", Годой измъкна "червените" от нов кошмар

ЦСКА пак се измъчи на "Васил Левски", Годой измъкна "червените" от нов кошмар

  • 4 март 2026 | 20:25
  • 69151
  • 432
Фенове на Лудогорец подкрепиха отбора преди важната битка с Левски

Фенове на Лудогорец подкрепиха отбора преди важната битка с Левски

  • 4 март 2026 | 19:58
  • 1168
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА пак се измъчи на "Васил Левски", Годой измъкна "червените" от нов кошмар

ЦСКА пак се измъчи на "Васил Левски", Годой измъкна "червените" от нов кошмар

  • 4 март 2026 | 20:25
  • 69151
  • 432
Легендарният Бай Добри в болница

Легендарният Бай Добри в болница

  • 4 март 2026 | 21:07
  • 13176
  • 16
Ицо Янев с притеснително изявление за бай Добри и каза: Не искаме лесни победи

Ицо Янев с притеснително изявление за бай Добри и каза: Не искаме лесни победи

  • 4 март 2026 | 20:59
  • 14406
  • 12
Лошо! Пиян турист блъсна Малена Замфирова, тя е с множество фрактури

Лошо! Пиян турист блъсна Малена Замфирова, тя е с множество фрактури

  • 4 март 2026 | 17:20
  • 66107
  • 57
Брайтън 0:1 Арсенал, Сака даде аванс на лидера с куриозен гол

Брайтън 0:1 Арсенал, Сака даде аванс на лидера с куриозен гол

  • 4 март 2026 | 20:31
  • 2757
  • 4
Нюкасъл - Ман Юнайтед, Карик и Еди Хау правят неочаквани промени

Нюкасъл - Ман Юнайтед, Карик и Еди Хау правят неочаквани промени

  • 4 март 2026 | 21:38
  • 671
  • 0