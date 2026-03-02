Лудогорец пусна билетите за дербито с Левски

Ръководството на Лудогорец пусна билетите за дербито с Левски от 24-ия кръг на efbet Лига.

"ПФК Лудогорец съобщава на своите фенове, че вече са в продажба билетите за мача от XXIV кръг на efbet Лига срещу Левски. Двубоят ще се играе на 5 март (четвъртък) от 18,30 ч. на стадион "Хювефарма Арена" в Разград.



Входни талони могат да се закупят на базата "Гнездо на орли" от 10,00 ч. до 18,00 ч. В деня на мача (четвъртък) билети ще се продават и на касата на улица "Васил Левски" от 10.00 ч. до началото на срещата.



Цените на билетите за двубоя с Левски са:



Сектор В – блокове 1,2,5 и 6 – 7 евро

Сектор В – блокове 3 и 4 – 12 евро

Сектор Б (Моци) – 6 евро

Сектор Г – 6 евро



Феновете на гостуващия отбор ще магат да закупят билети онлайн на tickets.ludogorets.com, както и в деня на мача на билетната каса на Сектор "Г", която ще бъде отворена 4 часа преди началото на двубоя - в 14:30 ч.



Лудогорец напомня, че от всеки продаден билет ще се отделят средства в подкрепа на сдружение "Аз Вярвам и Помагам" и техните каузи за децата на България", написаха от клуба.