  • 2 март 2026 | 13:11
Ръководството на Лудогорец пусна билетите за дербито с Левски от 24-ия кръг на efbet Лига.

"ПФК Лудогорец съобщава на своите фенове, че вече са в продажба билетите за мача от XXIV кръг на efbet Лига срещу Левски. Двубоят ще се играе на 5 март (четвъртък) от 18,30 ч. на стадион "Хювефарма Арена" в Разград.

Входни талони могат да се закупят на базата "Гнездо на орли" от 10,00 ч. до 18,00 ч. В деня на мача (четвъртък) билети ще се продават и на касата на улица "Васил Левски" от 10.00 ч. до началото на срещата.

Цените на билетите за двубоя с Левски са:

Сектор В – блокове 1,2,5 и 6 – 7 евро
Сектор В – блокове 3 и 4 – 12 евро
Сектор Б (Моци) – 6 евро
Сектор Г – 6 евро

Феновете на гостуващия отбор ще магат да закупят билети онлайн на tickets.ludogorets.com, както и в деня на мача на билетната каса на Сектор "Г", която ще бъде отворена 4 часа преди началото на двубоя - в 14:30 ч.

Лудогорец напомня, че от всеки продаден билет ще се отделят средства в подкрепа на сдружение "Аз Вярвам и Помагам" и техните каузи за децата на България", написаха от клуба.

