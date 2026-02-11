Популярни
Задава се епизод 2 на здравата битка между Лудогорец и Левски - на живо от Разград преди сблъсъка от 1/4-финалите за Купата
  2. Левски
  3. 11-те на Лудогорец и Левски, големи изненади в двата състава

11-те на Лудогорец и Левски, големи изненади в двата състава

  • 11 фев 2026 | 16:58
  • 14780
  • 27
Станаха ясни стартовите състави на Лудогорец и Левски, които излизат в 1/4-финален двубой от турнира Sesame Купа на България.

И в двете 11-ки има сериозни изненади. В тази на домакините липсва капитанът Недялков, който е на пейката за сметка на новото попълнение Ногейра. Също така от първата минута започва и Станислав Иванов, който е предпочетен пред Маркус и Текпетей.

Левски пък е без своя титулярен страж Светослав Вуцов, който е на пейката, а под рамката стартира Луков. Сангаре повежда атаката за сметка на Переа.

ЛУДОГОРЕЦ - ЛЕВСКИ

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 17. Сон, 4. Алмейда, 24. Вердон, 27. Ногейра, 23. Дуарте, 30. Нареси, 99. Иванов, 14. Станич, 11. Видал, 9. Квадво Дуа

ЛЕВСКИ: 78. Луков, 71. Камдем, 50. Димитров, 31. Серафимов, 3. Майкон, 18. Търдин, 47. Бурас, 70. Костадинов, 17. Бала, 99. Кирилов, 12. Сангаре

Адалберт Зафиров: Купата е най-лесният път за ЦСКА към Европа

  • 11 фев 2026 | 15:35
  • 640
  • 3
"Вабанк": ЦСКА гледа към трофея, а Разград чака големия сблъсък между Лудогорец и Левски

  • 11 фев 2026 | 15:35
  • 1578
  • 4
Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

  • 11 фев 2026 | 16:56
  • 25071
  • 16
Ботев удължи договора на защитник

  • 11 фев 2026 | 14:50
  • 770
  • 2
Банско се раздели с Влади Златинов

  • 11 фев 2026 | 14:32
  • 795
  • 0
Стоичков става акционер в румънски клуб, Камата помага на Георге Хаджи

  • 11 фев 2026 | 13:39
  • 3884
  • 5
Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

  • 11 фев 2026 | 16:23
  • 42724
  • 47
Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

  • 11 фев 2026 | 16:56
  • 25071
  • 16
Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

  • 11 фев 2026 | 16:57
  • 10490
  • 1
Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

  • 11 фев 2026 | 15:04
  • 2495
  • 0
Лора Христова: Това е най-силното ми състезание досега

  • 11 фев 2026 | 16:34
  • 3508
  • 8