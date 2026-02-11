11-те на Лудогорец и Левски, големи изненади в двата състава

Станаха ясни стартовите състави на Лудогорец и Левски, които излизат в 1/4-финален двубой от турнира Sesame Купа на България.

И в двете 11-ки има сериозни изненади. В тази на домакините липсва капитанът Недялков, който е на пейката за сметка на новото попълнение Ногейра. Също така от първата минута започва и Станислав Иванов, който е предпочетен пред Маркус и Текпетей.

Левски пък е без своя титулярен страж Светослав Вуцов, който е на пейката, а под рамката стартира Луков. Сангаре повежда атаката за сметка на Переа.

ЛУДОГОРЕЦ - ЛЕВСКИ

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 17. Сон, 4. Алмейда, 24. Вердон, 27. Ногейра, 23. Дуарте, 30. Нареси, 99. Иванов, 14. Станич, 11. Видал, 9. Квадво Дуа

ЛЕВСКИ: 78. Луков, 71. Камдем, 50. Димитров, 31. Серафимов, 3. Майкон, 18. Търдин, 47. Бурас, 70. Костадинов, 17. Бала, 99. Кирилов, 12. Сангаре