Феновете на Левски изкупиха онлайн билетите за дербито с Лудогорец

  • 4 март 2026 | 11:38
  • 801
  • 1
Феновете на Левски изкупиха онлайн билетите за дербито с Лудогорец
Привържениците на Левски изкупиха онлайн билетите за гостуването на Лудогорец от 24-ия кръг на еfbet Лига. В деня на мача феновете на "сините" ще могат за закупят своя пропуск само на стадиона в Разград.

Ето какво написаха от клуба:

"Левскари,

Информираме ви, че билетите, предвидени за онлайн продажба за двубоя с "Лудогорец", са изчерпани. В деня на мача (5 март) билети ще се продават единствено на касата пред сектора, определен за привържениците на "Левски". Касата ще отвори в 14:30 часа.

Срещата между "Лудогорец" и "Левски" е в четвъртък, 5 март, от 18:30 часа на стадион "Хювефарма Арена", написаха от клуба.

