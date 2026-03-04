Рилдо ще попадне в групата на Левски за дербито с Лудогорец

Атакуващият футболист на Левски Рилдо ще попадне в групата за предстоящото дерби с Лудогорец, твърди "Тема спорт". Бразилецът се възстановен от травмата, която го мъчеше през последните седмици и го извади от сметките на Хулио Веласкес за мачовете с ЦСКА 1948 (3:1) и Локомотив София (4:3). 26-годишният южноамериканец тренира на пълни обороти и ще бъде на разположение на испанския треньор. Наставникът обаче няма да заложи на него сред титулярите, а и в краен случай ще прибегне до неговите услуги. Единствено контузията на Мустафа Сангаре ще принуди Хулио Веласкес да го вкара в групата.

Рилдо така и не успя да покаже качества, за да носи синия екип. Той получи достатъчно шансове за изява. Бразилецът изигра 27 двубоя във всички турнири, в които вкара едно попадение и направи две асистенции. Единственият му гол бе при разгрома над Септември със 7:0 на "Герена".