Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Рилдо ще попадне в групата на Левски за дербито с Лудогорец

Рилдо ще попадне в групата на Левски за дербито с Лудогорец

  • 4 март 2026 | 09:18
  • 913
  • 1
Рилдо ще попадне в групата на Левски за дербито с Лудогорец
Слушай на живо
Слушай на живо: Лудогорец - Левски

Атакуващият футболист на Левски Рилдо ще попадне в групата за предстоящото дерби с Лудогорец, твърди "Тема спорт". Бразилецът се възстановен от травмата, която го мъчеше през последните седмици и го извади от сметките на Хулио Веласкес за мачовете с ЦСКА 1948 (3:1) и Локомотив София (4:3). 26-годишният южноамериканец тренира на пълни обороти и ще бъде на разположение на испанския треньор. Наставникът обаче няма да заложи на него сред титулярите, а и в краен случай ще прибегне до неговите услуги. Единствено контузията на Мустафа Сангаре ще принуди Хулио Веласкес да го вкара в групата.

Удар по Левски! "Сините" губят Сангаре до края на сезона
Удар по Левски! "Сините" губят Сангаре до края на сезона

Рилдо така и не успя да покаже качества, за да носи синия екип. Той получи достатъчно шансове за изява. Бразилецът изигра 27 двубоя във всички турнири, в които вкара едно попадение и направи две асистенции. Единственият му гол бе при разгрома над Септември със 7:0 на "Герена".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Илиан Илиев определи групата на Черно море за мача с Арда

Илиан Илиев определи групата на Черно море за мача с Арда

  • 4 март 2026 | 09:06
  • 504
  • 0
Бивш капитан на Локо (Пд) с история за убийството на Георги Илиев

Бивш капитан на Локо (Пд) с история за убийството на Георги Илиев

  • 4 март 2026 | 08:37
  • 8970
  • 6
ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

  • 4 март 2026 | 08:00
  • 3667
  • 48
Иван Кочев: Много пропуснахме

Иван Кочев: Много пропуснахме

  • 4 март 2026 | 07:59
  • 882
  • 1
Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

  • 4 март 2026 | 07:40
  • 3261
  • 4
Университатя (Клуж) изхвърли тима на Чорбаджийски и Антони Иванов от Купата на Румъния

Университатя (Клуж) изхвърли тима на Чорбаджийски и Антони Иванов от Купата на Румъния

  • 4 март 2026 | 04:18
  • 809
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

  • 4 март 2026 | 08:00
  • 3667
  • 48
Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

  • 4 март 2026 | 07:40
  • 3261
  • 4
Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

  • 4 март 2026 | 10:20
  • 3331
  • 0
Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

  • 3 март 2026 | 20:11
  • 27476
  • 20
Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

  • 4 март 2026 | 00:03
  • 56200
  • 169
Ливърпул се изложи срещу последния

Ливърпул се изложи срещу последния

  • 4 март 2026 | 00:10
  • 39835
  • 41