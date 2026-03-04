Величков: Полезно и нормално напрежение, днес видяхте реакцията на Ето'о

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков похвали играта на отбора след минималната домакинска победа с 1:0 над Ботев (Враца). Шефът на "червените" коментира и реакцията на Етоо след смяната му при загубата от Септември преди няколко дни.

“Нормално е да имаме трудности в двубоите и на фона на лекото напрежение, което имаше днес у състезателите заради загубата в предния кръг. Потвърждавам, че беше важно да победим. В никакъв случай не можем да бъдем недоволни от това, което показа отборът. Контролът върху играта и топката бе на висота. Противникът ни бе мотивиран и затворен в по-голямата част, но въпреки това създадохме положения.

По-трудното беше да отбележим първия гол. Полезно и нормално напрежение. Имаше тази вина у всички заради лошия резултат от преди дни", каза Величков, след което се върна към реакцията на Ето'о.

"Реакцията му не е приятна, но е нормална за футболист, на който му пука, че отборът му няма добър резултат в момента и на футболист, който има самочувствието да покаже, че той е човекът за трудните моменти. Нормална, но грешна реакция. Ще си понесе последствията. Днес видяхте реакцията му - с желание да помогне и с ефективност", разясни един от шефовете на "червените".