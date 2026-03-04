Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Величков: Полезно и нормално напрежение, днес видяхте реакцията на Ето'о

Величков: Полезно и нормално напрежение, днес видяхте реакцията на Ето'о

  • 4 март 2026 | 21:46
  • 1140
  • 0

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков похвали играта на отбора след минималната домакинска победа с 1:0 над Ботев (Враца). Шефът на "червените" коментира и реакцията на Етоо след смяната му при загубата от Септември преди няколко дни.

“Нормално е да имаме трудности в двубоите и на фона на лекото напрежение, което имаше днес у състезателите заради загубата в предния кръг. Потвърждавам, че беше важно да победим. В никакъв случай не можем да бъдем недоволни от това, което показа отборът. Контролът върху играта и топката бе на висота. Противникът ни бе мотивиран и затворен в по-голямата част, но въпреки това създадохме положения.

По-трудното беше да отбележим първия гол. Полезно и нормално напрежение. Имаше тази вина у всички заради лошия резултат от преди дни", каза Величков, след което се върна към реакцията на Ето'о.

"Реакцията му не е приятна, но е нормална за футболист, на който му пука, че отборът му няма добър резултат в момента и на футболист, който има самочувствието да покаже, че той е човекът за трудните моменти. Нормална, но грешна реакция. Ще си понесе последствията. Днес видяхте реакцията му - с желание да помогне и с ефективност", разясни един от шефовете на "червените".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Легендарният Бай Добри в болница

Легендарният Бай Добри в болница

  • 4 март 2026 | 21:07
  • 13275
  • 17
Ицо Янев с притеснително изявление за бай Добри и каза: Не искаме лесни победи

Ицо Янев с притеснително изявление за бай Добри и каза: Не искаме лесни победи

  • 4 март 2026 | 20:59
  • 14493
  • 12
Годой: Не сме загубили своята увереност, гоним евротурнирите

Годой: Не сме загубили своята увереност, гоним евротурнирите

  • 4 март 2026 | 20:41
  • 2395
  • 3
Симов: Затруднихме максимално ЦСКА

Симов: Затруднихме максимално ЦСКА

  • 4 март 2026 | 20:37
  • 1166
  • 2
ЦСКА пак се измъчи на "Васил Левски", Годой измъкна "червените" от нов кошмар

ЦСКА пак се измъчи на "Васил Левски", Годой измъкна "червените" от нов кошмар

  • 4 март 2026 | 20:25
  • 69219
  • 432
Фенове на Лудогорец подкрепиха отбора преди важната битка с Левски

Фенове на Лудогорец подкрепиха отбора преди важната битка с Левски

  • 4 март 2026 | 19:58
  • 1172
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА пак се измъчи на "Васил Левски", Годой измъкна "червените" от нов кошмар

ЦСКА пак се измъчи на "Васил Левски", Годой измъкна "червените" от нов кошмар

  • 4 март 2026 | 20:25
  • 69219
  • 432
Легендарният Бай Добри в болница

Легендарният Бай Добри в болница

  • 4 март 2026 | 21:07
  • 13275
  • 17
Ицо Янев с притеснително изявление за бай Добри и каза: Не искаме лесни победи

Ицо Янев с притеснително изявление за бай Добри и каза: Не искаме лесни победи

  • 4 март 2026 | 20:59
  • 14493
  • 12
Лошо! Пиян турист блъсна Малена Замфирова, тя е с множество фрактури

Лошо! Пиян турист блъсна Малена Замфирова, тя е с множество фрактури

  • 4 март 2026 | 17:20
  • 66157
  • 57
Брайтън 0:1 Арсенал, Сака даде аванс на лидера с куриозен гол

Брайтън 0:1 Арсенал, Сака даде аванс на лидера с куриозен гол

  • 4 март 2026 | 20:31
  • 2775
  • 4
Нюкасъл - Ман Юнайтед, Карик и Еди Хау правят неочаквани промени

Нюкасъл - Ман Юнайтед, Карик и Еди Хау правят неочаквани промени

  • 4 март 2026 | 21:38
  • 695
  • 0