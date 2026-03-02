Веласкес ще говори преди сблъсъка с Лудогорец

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди дербито с Лудогорец от 24-тия кръг на efbet Лига. Брифингът ще се проведе в 10:30 часа във вторник, 3 март, в залата за пресконференции в Сектор В на стадион "Георги Аспарухов".

Тренировката в сряда, 4 март, стартира в 11:00 часа и ще се проведе на "Герена". Заниманието ще бъде закрито за привърженици и представители на медиите. Двубоят с Лудогорец е в четвъртък, 5 март, от 18:30 часа на стадион "Хювефарма Арена" в Разград.