Веласкес ще говори преди сблъсъка с Лудогорец

  • 2 март 2026 | 14:25
  • 509
  • 1
Слушай на живо: Лудогорец - Левски

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди дербито с Лудогорец от 24-тия кръг на efbet Лига. Брифингът ще се проведе в 10:30 часа във вторник, 3 март, в залата за пресконференции в Сектор В на стадион "Георги Аспарухов".

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита
Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

Тренировката в сряда, 4 март, стартира в 11:00 часа и ще се проведе на "Герена". Заниманието ще бъде закрито за привърженици и представители на медиите. Двубоят с Лудогорец е в четвъртък, 5 март, от 18:30 часа на стадион "Хювефарма Арена" в Разград.

Алберто Салидо може да дебютира за Лудогорец

Алберто Салидо може да дебютира за Лудогорец

  • 2 март 2026 | 09:18
  • 1216
  • 1
Левски поздрави Армстронг Око-Флекс

Левски поздрави Армстронг Око-Флекс

  • 2 март 2026 | 09:10
  • 1655
  • 2
Левски за Георги Велинов: Достоен съперник, изключителен вратар и човек
  • 2 март 2026 | 09:08

Левски за Георги Велинов: Достоен съперник, изключителен вратар и човек

  • 2 март 2026 | 09:08
  • 1966
  • 6
Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

  • 2 март 2026 | 08:49
  • 15328
  • 24
Артур Мота се завърна в Стара Загора

Артур Мота се завърна в Стара Загора

  • 2 март 2026 | 08:43
  • 1555
  • 0
Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)
  • 2 март 2026 | 06:45

Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

  • 2 март 2026 | 06:45
  • 11580
  • 51
Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести
  • 2 март 2026 | 11:30

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

  • 2 март 2026 | 11:30
  • 7730
  • 8
Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)
  • 2 март 2026 | 06:45

Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

  • 2 март 2026 | 06:45
  • 11580
  • 51
20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета
  • 2 март 2026 | 12:39

20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

  • 2 март 2026 | 12:39
  • 19450
  • 39
Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

  • 2 март 2026 | 08:49
  • 15328
  • 24
Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

  • 2 март 2026 | 10:17
  • 5619
  • 1
Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

  • 2 март 2026 | 08:30
  • 5217
  • 7