Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

Един от най-добрите футболисти на Лудогорец Кайо Видал може да пропусне дербито с Левски от 24-ия кръг на efbet Лига. Крилото на "орлите" получи контузия при равенството 1:1 срещу Локомотив (Пловдив).

Кайо Видал влезе в игра през втората част на мястото на Бърнард Текпетей, но в края на мача бе заменен от новото попълнение Алберто Салидо.

Очаква се днес да стане ясно дали той ще бъде на разположение на треньора Пер-Матиас Хьогмо за битката с Левски.