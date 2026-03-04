Популярни
  2. Левски
  3. Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

  • 4 март 2026 | 10:20
  • 3378
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: Лудогорец - Левски

Един от най-добрите футболисти на Лудогорец Кайо Видал може да пропусне дербито с Левски от 24-ия кръг на efbet Лига.   Крилото на "орлите" получи контузия при равенството 1:1 срещу Локомотив (Пловдив).

Кайо Видал влезе в игра през втората част на мястото на Бърнард Текпетей, но в края на мача бе заменен от новото попълнение Алберто Салидо.   

Предаде ли се Лудогорец? Нова издънка на "орлите" направи титлата мираж
Предаде ли се Лудогорец? Нова издънка на "орлите" направи титлата мираж

Очаква се днес да стане ясно дали той ще бъде на разположение на треньора Пер-Матиас Хьогмо за битката с Левски.

Рилдо ще попадне в групата на Левски за дербито с Лудогорец

Рилдо ще попадне в групата на Левски за дербито с Лудогорец

  • 4 март 2026 | 09:18
  • 915
  • 1
Илиан Илиев определи групата на Черно море за мача с Арда

Илиан Илиев определи групата на Черно море за мача с Арда

  • 4 март 2026 | 09:06
  • 504
  • 0
Бивш капитан на Локо (Пд) с история за убийството на Георги Илиев

Бивш капитан на Локо (Пд) с история за убийството на Георги Илиев

  • 4 март 2026 | 08:37
  • 9016
  • 6
ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

  • 4 март 2026 | 08:00
  • 3674
  • 48
Иван Кочев: Много пропуснахме

Иван Кочев: Много пропуснахме

  • 4 март 2026 | 07:59
  • 883
  • 1
Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

  • 4 март 2026 | 07:40
  • 3279
  • 4
