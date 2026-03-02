Популярни
Нико Петров: Или не анализират Левски, или не знаят как да го спрат

  • 2 март 2026 | 15:29
Истински футболен спектакъл на стадион "Георги Аспарухов"! Левски победи Локомотив София с 4:3, след като направи пълен обрат и взриви трибуните в мач, който дълго ще се помни от „синята“ публика.

Отборът на Хулио Веласкес не се пречупи след изоставането, а реагира с агресия, интензитет и ясна идея как да стигне до обрата и победата. „Сините“ вече играят с увереността на тим, който знае, че е по-добър и рано или късно ще наложи волята си. Любопитен акцент в анализа бе тезата, че съперниците или не анализират достатъчно добре играта на Левски, или просто не намират начин да противодействат.

Пълният стадион допълнително вдъхнови домакините, а победата още веднъж затвърди шампионските амбиции на столичния гранд. Погледите вече са насочени към 5 март, когато предстои ключов сблъсък срещу шампиона Лудогорец. При успешен резултат Левски може да направи огромна крачка към титлата – и тогава обратът срещу Локомотив (София) може да се окаже повратният момент в сезона.

