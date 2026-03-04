Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

  • 4 март 2026 | 12:48
  • 2720
  • 4
Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

Отборът на Левски лети в първенството, като в последния кръг постигна драматична, но и също толкова важна победа с 4:3 над Локомотив (София). Това бе пети пореден успех в efbet Лига. За тези срещи 26-кратните шампиони имат реализирани 16 попадения.

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита
Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

 В двубоя, една от звездите на "сините" - Евертон Бала, се превърна в герой с неговите два гола, които го изкачиха на върха при голмайсторите, но и в грешник с неточностите, които допусна срещу "железничарите".  

Герой и грешник
Герой и грешник

След срещата обаче един момент ни показва ясно колективът, който има при футболистите на Хулио Веласкес. Испанският специалист свърши страхотна работа в тази част от изграждането на отбора, който към днешна дата води с 12 точки пред Лудогорец.

Бразилският атакуващ играч на Левски бе избран от феновете за №1 след битката с Локомотив (София), но Евертон Бала сам се отказа от наградата, за да я предостави лично на Светослав Вуцов, който спаси поредната си дузпа.

"Много съм щастлив, че спечелихме мача и вкарах два гола, но това не бе най-силният ми двубой. Искам да връча наградата на истинския №1, а това бе Светослав Вуцов", заяви Бала след мача.

29 Левски 4:3 Локомотив (София)

Този жест и думи за мнозина могат да не значат много, но истината е, че те показват какъв колектив и колко са обединени футболистите на Левски. Сега този пример трябва да бъде последван и от всички фенове, които да продължат да пълнят стадионите, както бе именно срещу Локомотив на "Герена", но и да не спират да вярват както в решенията на Хулио Веласкес, така и в качествата на всеки един футболист.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Рилдо ще попадне в групата на Левски за дербито с Лудогорец

Рилдо ще попадне в групата на Левски за дербито с Лудогорец

  • 4 март 2026 | 09:18
  • 1378
  • 2
Илиан Илиев определи групата на Черно море за мача с Арда

Илиан Илиев определи групата на Черно море за мача с Арда

  • 4 март 2026 | 09:06
  • 688
  • 0
Бивш капитан на Локо (Пд) с история за убийството на Георги Илиев

Бивш капитан на Локо (Пд) с история за убийството на Георги Илиев

  • 4 март 2026 | 08:37
  • 14182
  • 9
ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

  • 4 март 2026 | 08:00
  • 5714
  • 97
Иван Кочев: Много пропуснахме

Иван Кочев: Много пропуснахме

  • 4 март 2026 | 07:59
  • 1099
  • 1
Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

  • 4 март 2026 | 07:40
  • 5646
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

  • 4 март 2026 | 08:00
  • 5714
  • 97
Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

  • 4 март 2026 | 07:40
  • 5646
  • 5
Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

  • 4 март 2026 | 10:20
  • 9468
  • 7
Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

  • 4 март 2026 | 00:03
  • 59148
  • 177
Ливърпул се изложи срещу последния

Ливърпул се изложи срещу последния

  • 4 март 2026 | 00:10
  • 43082
  • 43