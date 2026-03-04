Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

Отборът на Левски лети в първенството, като в последния кръг постигна драматична, но и също толкова важна победа с 4:3 над Локомотив (София). Това бе пети пореден успех в efbet Лига. За тези срещи 26-кратните шампиони имат реализирани 16 попадения.

В двубоя, една от звездите на "сините" - Евертон Бала, се превърна в герой с неговите два гола, които го изкачиха на върха при голмайсторите, но и в грешник с неточностите, които допусна срещу "железничарите".

Герой и грешник

След срещата обаче един момент ни показва ясно колективът, който има при футболистите на Хулио Веласкес. Испанският специалист свърши страхотна работа в тази част от изграждането на отбора, който към днешна дата води с 12 точки пред Лудогорец.

Бразилският атакуващ играч на Левски бе избран от феновете за №1 след битката с Локомотив (София), но Евертон Бала сам се отказа от наградата, за да я предостави лично на Светослав Вуцов, който спаси поредната си дузпа.

"Много съм щастлив, че спечелихме мача и вкарах два гола, но това не бе най-силният ми двубой. Искам да връча наградата на истинския №1, а това бе Светослав Вуцов", заяви Бала след мача.

Този жест и думи за мнозина могат да не значат много, но истината е, че те показват какъв колектив и колко са обединени футболистите на Левски. Сега този пример трябва да бъде последван и от всички фенове, които да продължат да пълнят стадионите, както бе именно срещу Локомотив на "Герена", но и да не спират да вярват както в решенията на Хулио Веласкес, така и в качествата на всеки един футболист.