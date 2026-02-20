Бенфика вече е идентифицирал феновете на “Луж”, които са отправили расистки обиди към Винисиус

Бенфика вече анализира кадрите от мача с Реал Мадрид и идентифицира феновете, които са проявили расистко поведение по време на срещата миналия вторник от първия плейоф на Шампионската лига, съобщава A BOLA.

Скандалът възникна след инцидента с Джанлука Престиани, който бе обвинен в расистки обиди от звездата на "лос бланкос" Винисиус Жуниор. Аржентинският футболист на Бенфика вече е разследван от УЕФА за предполагаеми расистки обиди към бразилеца.

O Benfica já analisou as imagens do jogo com o Real Madrid e identificou os adeptos que tiveram comportamentos racistas durante a partida, referente à primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da UEFA Champions League, confirmou A BOLA.#benfica #realmadrid pic.twitter.com/0nPZrlE0Gp — A BOLA (@abolapt) February 20, 2026

Срещата беше прекъсната за близо 12 минути и „Ещадио да Луж“ преживя моменти на голямо напрежение, както на терена, така и извън него. Впоследствие бяха регистрирани и обиди от трибуните, насочени към бразилския национал.

Лисабонският гранд сега проверява дали въпросните фенове са членове на клуба. Ако това се потвърди, ще бъде образувано вътрешно дисциплинарно производство, което може да доведе до изключване на виновниците.