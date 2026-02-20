Популярни
Бенфика вече е идентифицирал феновете на “Луж”, които са отправили расистки обиди към Винисиус

  • 20 фев 2026 | 17:10
  • 406
  • 0

Бенфика вече анализира кадрите от мача с Реал Мадрид и идентифицира феновете, които са проявили расистко поведение по време на срещата миналия вторник от първия плейоф на Шампионската лига, съобщава A BOLA.

Скандалът възникна след инцидента с Джанлука Престиани, който бе обвинен в расистки обиди от звездата на "лос бланкос" Винисиус Жуниор. Аржентинският футболист на Бенфика вече е разследван от УЕФА за предполагаеми расистки обиди към бразилеца.

Срещата беше прекъсната за близо 12 минути и „Ещадио да Луж“ преживя моменти на голямо напрежение, както на терена, така и извън него. Впоследствие бяха регистрирани и обиди от трибуните, насочени към бразилския национал.

Лисабонският гранд сега проверява дали въпросните фенове са членове на клуба. Ако това се потвърди, ще бъде образувано вътрешно дисциплинарно производство, което може да доведе до изключване на виновниците.

