Винисиус е възроден след пристигането на Арбелоа

"Марка" прави любопитно сравнение в представянето на Винисиус Жуниор при бившия наставник на Реал Мадрид Чаби Алонсо и новия наставник на тима Алваро Арбелоа.
"Нещо се промени във Винисиус. И това си личи. По трибуните, на терена и най-вече в изражението на бразилеца. Той отново се усмихва, пробива и решава мачове. Бразилската звезда експлодира през 2026 г. и Реал Мадрид отново се върти около неговия необятен талант.
Статистиката обяснява подобрението му, но не разказва цялата история. Той има 12 гола и 11 асистенции през сезона. Важното обаче е кога са постигнати. От януари насам той е участвал пряко в 9 гола (седем попадения и две асистенции). От източник на съмнения той отново се превърна в решаващия фактор.
Пристигането на Алваро Арбелоа се оказа повратна точка. Точно както и освиркванията на „Бернабеу“ след провала за Kупата на краля с Албасете. В девет мача под негово ръководство (б.ред. - бразилецът пропусна гостуването на „Местайя“ на Валенсия заради наказание) Вини отбеляза шест гола. Останалите шест бяха разпределени в 27 мача под ръководството на Чаби Алонсо – период, в който отборът така и не успя да се свърже с най-добрата си версия.
Само във финала за Суперкупата на Испания срещу Барселона се видя проблясък от решаващия Вини. Но беше твърде късно.
Коренът на спада в играта на бразилеца обаче идваше от по-рано. Дори Карло Анчелоти не успя да съживи емоционално Винисиус след удара от „Златната топка“, която в крайна сметка отиде при Родри. Крилото на Реал изглеждаше припрян, разочарован, откъснат от играта и от себе си. Беше загубил искрата си. А когато Вини загуби искрата, неговият футбол спира да работи.
Арбелоа разбра, че първата стъпка не е тактическа, а емоционална. „Искам Вини да танцува и да се забавлява“, каза той при представянето си. И точно това направи. Върна му свободата, приближи го до наказателното поле и му даде увереността, която липсваше до този момент. Резултатът: един освободен, директен и най-вече смъртоносен футболист.
Сега номер 7 в състава на Реал се усмихва повече от всеки друг. Той намери правилния подход. От сезон 22/23, когато записа пет поредни мача с гол не беше показвал такава постоянство пред гола. Сега Винисиус има пет попадения в последните четири срещи (Осасуна, Бенфика, Реал Сосиедад и Райо Валекано) и най-важното – създава постоянно усещане за опасност. Атаката на „белите“ се върти около това, което предлага бразилецът.
Неговият момент идва и в ключовия етап от сезона: решаващата фаза в Ла Лига и Шампионската лига. Но на хоризонта има и нещо повече. Световното първенство наближава след по-малко от четири месеца. За един бразилец това не е просто турнир, а мания. И там той отново ще се срещне с треньора, който най-добре е разбирал футбола му – Карло Анчелоти. Вини знае, че цялата футболна планета ще го гледа. И че случилото се там може да определи близкото му бъдеще, независимо дали дотогава е подновил договора си с "лос бланкос", заключава "Марка".
Снимки: Imago