Вторият състав на Реал Мадрид не отговори на очакванията и провали плана за ротации

„Ако някой не е доволен… да дойде на сивия диван“. Там се говори за игрови минути, за ролята в отбора или за всякакви вътрешни проблеми. Лице в лице. Без посредници. Толкова ясно го заяви Алваро Арбелоа по време на възхода на „белите“. Тази комуникация започна да дава резултат във Валдебебас и позволи на Реал Мадрид да нареди четири поредни победи, създавайки усещането, че всички частици от пъзела започват да си идват на мястото.

Играчи, които преди седмици изглеждаха откъснати от отбора, демонстрираха различно отношение както в тренировките, така и в мачовете. Повече интензивност, по-добра комуникация на терена и ясно усещане за колективна ангажираност. Футболисти без водеща роля направиха крачка напред, когато им се наложи да играят, докато тежките фигури поеха по-голяма отговорност. И така до пътуването до Памплона.

Контролирани ротации

Там, в първата си защита на лидерската позиция, отнета от ранения Барселона, треньорският щаб реши да се придържа към пътната си карта насред задушаващия календар. Контролирани ротации. Затова, с мисъл за втория сблъсък срещу Бенфика, Реал Мадрид реши да направи промени в своя очевиден титулярен състав, от който липсваше единствено Джуд Белингам.

Това вече беше сработвало. Срещу Реал Сосиедад отборът отговори на очакванията. Килиан Мбапе получи почивка заради двубоя в Европа, Раул Асенсио си пое дъх, за да предпази пищяла си, а след европейското изпитание отново бе заложено на предпазването на наскоро възстановените Антонио Рюдигер и Трент Александър-Арнолд. Посланието беше ясно: всички са важни, но трябва да се управляват силите. Проблемът обаче е, че План „Б“ трябваше да подкрепи това на терена… а не го направи.

Пропусната възможност

Резултатът принуждава отбора да се върне няколко крачки назад. Нищо не се получи: нито промените в стартовия състав, нито включването на няколко играчи извън обичайните ротации. Даниел Карвахал страдаше срещу Виктор Муньос и преди смяната си в 60-ата минута Федерико Валверде трябваше да действа като негов оръженосец с постоянни подсигурявания. Дейвид Алаба също усети тежестта на минутите в един разкъсан отбор.

Най-лошото обаче се падна на Дани Себайос. Халфът, който видя как двама юноши му отнеха минути в средата на терена, влезе, за да поеме контрола над топката, а в крайна сметка я загуби решаващо при гола за 2:1 на „червените“. „Поемам отговорността си“, призна футболистът от Утрера след мача. По същия път пое и Браим Диас, далеч от искрата, която показваше по време на Купата на африканските нации преди съдбоносния финал. Още по-тревожна е ситуацията с Франко Мастантуоно, който е без минути в три поредни мача, и тази на Фран Гарсия, изчезнал от титулярния състав.

Това, което изглежда ясно, е, че План „Б“ няма друг изход, освен да се върне на сивия диван, за да говори с Арбелоа. Защото засега на терена не са показали, че заслужават нещо повече.

ДЖОЕЛ ДЕЛ РИО, “Марка”

Провалът, който липсваше на Реал Мадрид