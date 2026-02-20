Компани също взе отношение за расисткия скандал с Винисиус и разкритикува Моуриньо

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори пред медиите преди утрешното домакинство на Айнтрахт (Франкфурт). Баварците водят пред Борусия (Дортмунд) със 6 точки, като двата отбора ще се срещнат в следващия кръг. Специалистът говори и за расисткия скандал с Винисиус и разкритикува колегата си Жозе Моуриньо.

Запитан дали може да запази Йошуа Кимих и Йонатан Та за “Дер Класикер”, тъй като и двамата са с по 4 жълти картона и при нови такива ще бъдат наказани, наставникът отговори: “Концентриран съм само върху мача с Франкфурт. Знаем за ситуацията с жълтите картони, но не можеш да планираш всичко. Единственото важно нещо в момента е да спечелим у дома срещу Франкфурт утре. Няма йерархия за мачовете; всички мачове са еднакво важни. От следващата седмица всички можем да се насладим заедно на това усещане за “Дер Класикер”. Но в момента всичко е свързано с Франкфурт. Жълтите картони не са тема; трябва да бъдем умни, но не прекалено умни”.

Белгиецът отново ще срещне отбор, който е с нов треньор - в случая Алберт Риера, който съвсем наскоро застана начело на Айнтрахт. “Току-що играхме срещу Вердер (Бремен) и там също имаше смяна на треньора. Трябва да планираш с това, което виждаш. Видяхме какво направи Франкфурт в последните си два мача и какво направи треньорът им с предишните си отбори. Трябва да сме готови да бъдем гъвкави в играта си. Имаме много възможности да бъдем гъвкави в мачовете си. Има нов треньор, но играчите са същите и ние също имаме същите играчи”.

“Мануел Нойер е добре, но няма да е на линия за утре. Йонас Урбиг ще започне, вярваме му на 100%. Той е показал какво може - още през миналата година срещу Леверкузен в Шампионската лига”, каза още наставникът на Байерн.

Накрая Компани говори дълго за расисткия скандал на мача Бенфика - Реал Мадрид, в който Винисиус Жуниор обвини Джанлука Престиани в обиди. Белгиецът разкритикува треньора на португалците Жозе Моуриньо: “Това е трудна тема. Гледах мача и бях наистина заинтригуван от него. Има два различни компонента в историята. Първо, какво се случи на терена - второ, какво се случи и с феновете. Когато гледате самото действие и как Вини реагира, тази реакция не може да бъде фалшифицирана. Можете да видите, че е била емоционална реакция. Не виждам никаква полза той да отиде при съдията и да прехвърли цялата тази мъка върху плещите му.

Килиан Мбапе обикновено винаги е дипломатичен, но той беше много ясен за това, което видя и чу. След това е играчът на Бенфика, който криеше това, което казваше, с фланелката си. На стадиона можете да видите, че имаше хора, които правеха жестове с маймуни, това е във видеото. И за мен това, което се случи след мача, е още по-лошо. Жозе Моуриньо на практика атакува характера на Винисиус Жуниор, като въведе типа празнуване на Вини, за да дискредитира това, което той правеше в този момент.

Това беше огромна грешка по отношение на лидерството. На всичкото отгоре Моуриньо спомена името на Еузебио. Той каза, че Бенфика не може да бъде расистки клун, защото най-добрият им играч за всички времена е бил Еузебио. Знаете ли през какво са преминали чернокожите играчи през 60-те години? Дали е бил там, за да пътува с Еузебио на всеки гостуващ мач и да види през какво е преминал? Да използва името му днес, за да отстоява теза за Винисиус. Честно казано, всъщност не виждам мястото си в много неща, които се случват днес, така че не искам да бъда част от едната или другата група.

Срещнах 100 души, които са работили с Жозе Моуриньо. Никога не съм чувал някой да каже нещо лошо за Жозе. Всичките му играчи го обичат. Разбирам какъв човек е, разбирам, че се бори за клуба си. Знам, че дълбоко в себе си е добър човек. Няма нужда да го съдя за това. Но също така знам какво съм чувал. Разбирам какво е направил, но е допуснал грешка. Да се ​​надяваме, че това няма да се повтори в бъдеще и ще можем да продължим напред заедно”.

