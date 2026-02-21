Осасуна 0:0 Реал Мадрид, дузпа за домакините

Отборите на Осасуна и Реал Мадрид играят при 0:0 в двубой от 25-ия кръг на Ла Лига.

При успех столичани ще увеличат на 5 точки аванса си на върха пред Барселона, чийто среща от кръга е в неделя.

Реал има седем победи в последните си осем мача във всички турнири, а в първия сблъсък на “Бернабеу” надви Осасуна с 1:0, като това беше в откриващия кръг на първенството.

Новината в стартовите 11 на “кралете” е включването и на Даниел Карвахал, и на Дейвид Алаба. Капитанът не е започвал от първата минута от пет месеца насам. През това време той или беше контузен, или оставаше на пейката. Алаба пък не е бил титуляр от 19 октомври насам.

Осасуна е в средата на класирането, като напоследък стабилизира резултатите си и няма загуба от пет кръга насам.

Срещата започна с активна игра и на двата тима, но близо 20 минути нямаше нито един удар към вратите. Направи впечатление, че рано-рано местните фенове започна да освиркват Винисиус Жуниор.

Първото най-чисто положение дойде пред вратата на Реал Мадрид в 24-тата, когато остро центриране се отклони в тялото на Алваро Карерас и отиваше към мрежата, но Тибо Куртоа спаси по изключителен начин.

Това беше период на опасни атаки на Осасуна и в 27-ата само страничната гредата лиши домакините от попадение за 1:0 след засичане на Анте Будимир.

"Кралете" веднага се съвзеха и набързо създадоха две положение, като в 32-рата само малшансът попречи на Алаба да реализира.

Две минути след това се стигна до единоборство в наказателното поле на Реал, при което Будимир падна на земята. Главният съдия Алехандро Кинтеро Гонсалес прецени, че това е било симулация на нападателя с цел да спечели дузпа, заради което му показа жълт картон.