Резерва изстреля ЦСКА в Топ 3 срещу Славия с фамозен гол - на живо с отзивите
  2. Реал Мадрид
  3. Осасуна 0:0 Реал Мадрид, дузпа за домакините

  • 21 фев 2026 | 19:30
Отборите на Осасуна и Реал Мадрид играят при 0:0 в двубой от 25-ия кръг на Ла Лига.

При успех столичани ще увеличат на 5 точки аванса си на върха пред Барселона, чийто среща от кръга е в неделя.

Реал има седем победи в последните си осем мача във всички турнири, а в първия сблъсък на “Бернабеу” надви Осасуна с 1:0, като това беше в откриващия кръг на първенството.

Новината в стартовите 11 на “кралете” е включването и на Даниел Карвахал, и на Дейвид Алаба. Капитанът не е започвал от първата минута от пет месеца насам. През това време той или беше контузен, или оставаше на пейката. Алаба пък не е бил титуляр от 19 октомври насам.

Осасуна е в средата на класирането, като напоследък стабилизира резултатите си и няма загуба от пет кръга насам.

Срещата започна с активна игра и на двата тима, но близо 20 минути нямаше нито един удар към вратите. Направи впечатление, че рано-рано местните фенове започна да освиркват Винисиус Жуниор.

Първото най-чисто положение дойде пред вратата на Реал Мадрид в 24-тата, когато остро центриране се отклони в тялото на Алваро Карерас и отиваше към мрежата, но Тибо Куртоа спаси по изключителен начин.

Това беше период на опасни атаки на Осасуна и в 27-ата само страничната гредата лиши домакините от попадение за 1:0 след засичане на Анте Будимир.

"Кралете" веднага се съвзеха и набързо създадоха две положение, като в 32-рата само малшансът попречи на Алаба да реализира.

Две минути след това се стигна до единоборство в наказателното поле на Реал, при което Будимир падна на земята. Главният съдия Алехандро Кинтеро Гонсалес прецени, че това е било симулация на нападателя с цел да спечели дузпа, заради което му показа жълт картон.

Байерн се отпусна в края и потрепери, но все пак увеличи преднината си преди “Дер Класикер”

  • 21 фев 2026 | 18:31
Комо удължи черната серия на Ювентус и се залепи за него в борбата за място в ШЛ

  • 21 фев 2026 | 18:00
Ханзи Флик: В Барселона се нуждаем от лидери

  • 21 фев 2026 | 15:29
Каляри се радва на развитието на български талант

  • 21 фев 2026 | 15:17
Рашфорд и Педри са готови да играят за Барселона този уикенд

  • 21 фев 2026 | 15:03
Спортният министър на Италия не разбира отказа на футболната федерация спрямо Ювентус

  • 21 фев 2026 | 14:52
Феноменален дебютен гол прати ЦСКА в топ 3 и спря кошмарна серия на "червените" срещу Славия

  • 21 фев 2026 | 19:26
Янев за свой играч: Той е нешлифован диамант и изпълненията му могат да оставят хората без дъх

  • 21 фев 2026 | 19:58
Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

  • 21 фев 2026 | 16:23
Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

  • 21 фев 2026 | 15:52
Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

  • 21 фев 2026 | 17:26
