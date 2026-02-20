Арбелоа: Ако Винисиус бе казал, че не иска да продължи мача в Лисабон, всички щяхме да го последваме

Наставникът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа говори пред медиите преди утрешното гостуване на Осасуна в Ла Лига. “Лос бланкос” водят с 2 точки на върха пред Барселона, но основна тема на пресконференцията логично бе разразилият се расистки скандал през седмицата в Лисабон, в който Винисиус Жуниор обвини играча на Бенфика Джанлука Престиани, че е бил наречен “маймуна”.

🚨🗣️ Arbeloa: “Vini was sad and indignant just like all of us. It was a racist act and it should never happen.” pic.twitter.com/4sGy0SqX5x — Madrid Xtra (@MadridXtra) February 20, 2026

“Важното е да се борим срещу прояви като тези, на които станахме свидетели. Това е неприемливо и няма да го толерираме. Ще се изправим срещу всеки. Още повече, когато става въпрос за колега. Нищо не може да го оправдае. Винисиус беше тъжен, както всички ние. Беше много възмутен. Това е расистки акт, който не искаме да се повтаря никога повече и за който няма място в нашето общество. Имаме възможност да се борим срещу това.

Ако Винисиус беше казал, че няма да продължи да играе, щяхме да го последваме един след друг. Няма титла, която да ме накара да се чувствам толкова горд, колкото се почувствах във вторник заради проявеното от всички другарство.

🗣️ Arbeloa: “Leaving the pitch in Lisbon? Vinicius decided. We would have left if he had said so. I felt very proud. No title will make me feel prouder. We fought all together, united.” pic.twitter.com/tKALbRTAMQ — Madrid Xtra (@MadridXtra) February 20, 2026

Не мога да си представя през какво минава той. Получавал съм обиди, но никога за цвета на кожата ми. Откакто поех поста, Винисиус е сензационен. Решава мачове, вкарва ненормални голове. Той е човек, който не се страхува от нищо, безстрашен е. Ние го подкрепяме, ние сме с него. Той е способен да остави зад гърба си каквото и да се случи в Лисабон и да се справи със следващия мач с максимален професионализъм”, започна наставникът на Реал.

Арбелоа говори и за състоянието на Килиан Мбапе, както и за съперника : “Коляното му е по-добре. Проблемът не е изчезнал напълно, но усещанията са по-добри. Израснахме като отбор, но оставам също толкова спокоен, колкото и когато получаваме критики. Шампионатът е много дълъг, едва февруари е и ще се случат още много неща. Белингам? Ако можех да дам едната си ръка и да го имам обратно утре, щях да го направя. Той е толкова важен за нас, невероятен е, лошо е, че не е с нас в момента”.

🚨🗣️ Arbeloa: “If I was surprised by Mourinho’s words? Everyone is free to say whatever they want. Vinicius scored an incredible goal and he celebrated as he wanted. And we’ve seen many, MANY, other players celebrate like that. We CAN’T blame the victim. He did NOTHING wrong.” pic.twitter.com/nwSiYLGbiW — Madrid Xtra (@MadridXtra) February 20, 2026

Осасуна нямат загуба на своя стадион от два месеца. Всички знаем колко труден съперник са винаги на „Ел Садар“. Напълно наясно сме с тежката битка, която ни предстои утре, и със страхотната работа, която върши техният треньор.“

Компани също взе отношение за расисткия скандал с Винисиус и разкритикува Моуриньо

Запитан за изказването на Жозе Моуриньо, че расистките скандали с Винисиус се случват почти навсякъде по различните стадиони, както и за подкрепата от треньора на Байерн Венсан Компани, Арбелоа отговори: “Не съм тук, за да коментирам мислите на Моуриньо или Компани. Жозе е свободен да изрази мнението си, а аз давам моето. Винисиус празнува, както сме виждали стотици и стотици пъти. От много футболисти. Не бива да изобразяваме жертвата като провокатор. Всички видяха какво се случи. Това е важното, не можем да отклоняваме вниманието и трябва да се вземат мерки”.

Следвай ни:

Снимки: Imago