Провалът, който липсваше на Реал Мадрид

През последните седмици Ла Лига се беше превърнала в балсам за проблемите на Реал Мадрид. „Белият балет“ остави зад гърба си провала за купата срещу Албасете и последвалата съкрушителна загуба в Шампионската лига, която му коства място в топ 8 благодарение на добрите резултати в първенството.

Така Реал Мадрид компенсираше провалите в другите турнири с представянето си в домашния шампионат, където демонстрираше солидност в резултатите, която го изведе отново до лидерската позиция след осем поредни победи. Пет от тях дойдоха след назначаването на Алваро Арбелоа начело на тима. Мирът в Ла Лига за Реал обаче приключи със загубата от Осасуна (1:2). Това беше фиаското, което липсваше на „белия балет“ след няколко бурни седмици. И по-конкретно, това беше спънката, която Арбелоа досега успяваше да избегне.

След провалите за купата и в Шампионската лига треньорът успяваше да се покаже непобедим в „своята“ Ла Лига. Но серията приключи с нова болезнена загуба, която връща Мадрид в изходна позиция, след като бе натрупал четири поредни успеха, с които изглеждаше, че отново набира скорост. „Липсваше ни скорост. Срещу всеки нисък блок трябва да движиш топката по-бързо. Трябва да имаме пробиви и от двете страни. Накланяхме играта твърде много към левия фланг, което е нормално, но така ставаме лесни за защита“, обясни наставникът предвидимата до болка игра на своя отбор.

Отбор, нуждаещ се от радост

Ла Лига обаче вече не е талисман за Арбелоа, който вече познава вкуса на загубата и в трите състезания, в които е водил Мадрид: Купата, Шампионската лига и Ла Лига. Поражението е болезнено, защото след като миналата седмица отборът се изкачи на върха, още при първата защита на лидерството си може да види как се изпарява едно постижение, породило ентусиазъм в отбор, който силно се нуждае от радост. Ако Барса спечели (срещу Леванте - бел.ред.), лидерството на Реал в Ла Лига ще е продължило само миг. Още един удар за тим, който по никакъв начин не успява да влезе в стабилна победна серия. Този път тя спря на четири поредни победи, преди отборът да се върне в изходна позиция. „Не си спомням почти никакви положения за Мадрид“, отсече Раул Гарсия.

Арбелоа ще трябва да се справи с още един деликатен момент, защото към спънките в Купата и Шампионската лига сега се прибавя и тази в Ла Лига. Точно когато изглеждаше, че Реал започва да оставя съмненията зад гърба си, Осасуна удари там, където боли най-много, и то само четири дни преди поредния важен двубой за „белите“ в Шампионската лига. А най-тревожното е усещането за безсилие и спешната нужда от по-добра игра. „Трябва да продължим да настояваме, за да видим какво направихме добре във вторник, а днес не. Остават много мачове. Имаме много възможности за подобрение. Ако не си на 100%, всеки може да те победи“, завърши той.



Джоел дел Рио, “Марка”