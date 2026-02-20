“Вабанк“: Ще се справи ли Лудогорец с Левски, ЦСКА и Ференцварош

Лудогорец най-сетне успя! „Орлите“ победиха Ференцварош от четвъртия опит този сезон. Победата в Разград може да се окаже и най-сладка, ако Лудогорец не загуби реванша в Унгария. Отборът на Хьогмо вече гледа с едното око към осминафиналите в Лига Европа, където ще срещне Порто или Брага, но … да не забравяме, че има още цели 90 минути, в които всичко е възможно.

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

Лудогорец - Ференцварош е най-слабо посетеният мач от плейофния кръг на Лига Европа

Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

Междувременно шампионът научи и името на съперника си за Купата на България. Лудогорец ще се изправи срещу ЦСКА на Христо Янев. Това са още два много тежки мача в препълнената програма на разградчани. Спечелването на Купата е идеална възможност за ЦСКА да се класира в Европа и „армейците“ ще бъдат крайно мотивирани да открият новия си стадион с европейски мачове.

Величков: Жребий като жребий! Лудогорец е един от добрите отбори в България

Битката за титлата също не е приключила. Левски продължава да има преднина от 7 точки, които дават спокойствие на част от „сините“ фенове. Дали обаче тя ще е достатъчна? Хулио Веласкес загуби двете битки срещу Пер-Матиас Хьогмо и това е много сериозна причина друга част от феновете на Левски да се притесняват, че разликата няма да се окаже достатъчна за мечтаната шампионска титла.

Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

Анализът на Нико Петров: Левски изглеждаше като юношески отбор срещу Лудогорец

Въпросът е дали Лудогорец ще издържи срещу Левски, ЦСКА и Ференцварош, а футболните анализатори Мартин Томанов и Милен Пейчев имат отговорите!