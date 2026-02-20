Хьогмо: Спечелихме с воля

Наставникът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо бе доволен от победата на тима с 2:1 над Ференцварош, но специалистът подчерта, че на моменти представянето на отбора не е било достатъчно добро и успехът е дошъл предимно с воля.

“Пресата не ни не беше добра през първото полувреме, но през втората част успяхме да се пренастроим и бяхме по-опасни при контраатаките. Днес спечелихме заради силната воля и показахме смелост, въпреки че имахме трудности. Дуа се завръща все повече към старата си форма и много хубаво, че вкара в такъв мач”, каза Хьогмо.