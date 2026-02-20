Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

  • 20 фев 2026 | 00:41
  • 2273
  • 0

Бившият футболист на Пирин (Благоевград) и настоящ на Ференцварош - Чербаийс Макрецкис, се забърка в голям скандал секунди след края на двубоя между неговия отбор и Лудогорец в Разград, който завърши 2:1 в полза на "орлите".

Защитникът си изпусна нервите и показа неприличен жест към феновете на българския шампион, свивайки си дясната ръка в лакътя и същевременно слагайки върху нея лявата. Ако делегатът опише това негово провинение в доклада, е твърде вероятно Макрецкис да пропусне реванша след седмица.

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал
Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

Иначе защитникът бе един от най-добрите футболисти на терена и създаде с пробивите си отдясно куп главоболия на българския шампион. Тази негова глупост обаче може да му коства наказание, което да го лиши от участие в реванша.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 33206
  • 242
Дунав инвестира в силен трансфер, кадър на Лудогорец се озова при "драконите"

Дунав инвестира в силен трансфер, кадър на Лудогорец се озова при "драконите"

  • 19 фев 2026 | 19:52
  • 3321
  • 2
БФС покани методиста на Янтра за регионалната селекция

БФС покани методиста на Янтра за регионалната селекция

  • 19 фев 2026 | 18:56
  • 1054
  • 1
Илиан Илиев обяви групата за мача с Ботев (Враца), капитанът се завръща

Илиан Илиев обяви групата за мача с Ботев (Враца), капитанът се завръща

  • 19 фев 2026 | 18:26
  • 834
  • 0
Феновете помагат за почистване на стадиона в Добрич

Феновете помагат за почистване на стадиона в Добрич

  • 19 фев 2026 | 16:40
  • 1394
  • 0
Валери Свиленов за готовността и амбициите на Ботев (Ихтиман)

Валери Свиленов за готовността и амбициите на Ботев (Ихтиман)

  • 19 фев 2026 | 16:16
  • 777
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 33206
  • 242
Хьогмо: Спечелихме с воля

Хьогмо: Спечелихме с воля

  • 20 фев 2026 | 00:28
  • 924
  • 0
Българският шампион е единственият домакин с победа в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

Българският шампион е единственият домакин с победа в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

  • 19 фев 2026 | 23:58
  • 13844
  • 5
Гостите доминираха в първите плейофни сблъсъци в ЛК, само един домакински успех

Гостите доминираха в първите плейофни сблъсъци в ЛК, само един домакински успех

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 11155
  • 1
Храбър Академик показа характер, но преклони глава пред Рилски спортист

Храбър Академик показа характер, но преклони глава пред Рилски спортист

  • 19 фев 2026 | 20:50
  • 4111
  • 3