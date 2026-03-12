"Соколите" тренираха на макс преди двубоя с ЦСКА 1948

Спартак (Варна) се изправя срещу ЦСКА 1948 в първата от двете домакински срещи. Двубоят е в събота от 12:45 на клубното съоръжение на "Коритото". За варненци мача ще пропуснат наказаният Тайлсон и контузеният Деян Лозев.

При всички положения треньорският щаб на "соколите" ще направи минимални корекции. Твърде вероятно отляво като флангови играч, на мястото на Тайлсон, да бъде предпочетен позабравеният през този полусезон Даниел Иванов, който през изминалата година година направи добро впечатление. Треньорът Гьоко Хаджиевски подчерта важността на този двубой.

"Соколите" се готвят за трудни срещи

"Изправяме се срещу силен противник , който още от самото начало играе много добре. Самият факт, че спечелиха като гости на Славия с 2:0 и Локомотив (Пловдив) с 5:0 говори сам по себе си за силата на този отбор. Така че, ако искаме да постигнем добър резултат, трябва да надскочим себе си в този двубой и да се раздадем до последно.

Казахме си някои важни неща по време на първата тренировка след тежката загуба от Славия. Защо сме тук, защо феновете ни подкрепят толкова много, защо се раздаваме докрай даже и тогава, когато играем с 10 играчи? Всички момчета тренираха усилено с мисъл за тази среща", каза опитният специалист.



Пламен Трендафилов