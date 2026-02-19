11-те на Лудогорец и Ференцварош, бек на "орлите" ще играе крило

Станаха ясни стартовите състави на Лудогорец и Ференцварош, които излизат в първи мач от плейофния кръг на Лига Европа.

Сред 11-те на българския шампион има една изненада. Новото попълнение - бразилецът Ногейра започва от първата минута, но не на титулярната си позиция ляв бек, а на крилото. Той е предпочетен за този пост пред Текпетей и Маркус, които са на пейката.

Добрата новина за "орлите" е, че от този етап на надпреварата те вече могат да разчитат на типични централни нападатели, тъй като с картотеки се сдобиха Дуа и Руан Секо.

ЛУДОГОРЕЦ - ФЕРЕНЦВАРОШ

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 17. Сон, 4. Алмейда, 24. Вердон, 3. Недялков, 27. Ногейра, 23. Дуарте, 30. Нареси, 11. Видал, 14. Станич, 9. Дуа

ФЕРЕНЦВАРОШ: 99. Гроф, 4. Гомез, 27. Сисе, 28. Раемакерс, 25. Макрецкис, 36. Каниховски, 15. Фани, 23. Йотвош, 20. Каду, 19. Ковачевич, 11. Юсуф