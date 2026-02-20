Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец пуска в продажба билетите за реванша с Ференцварош

Лудогорец пуска в продажба билетите за реванша с Ференцварош

  • 20 фев 2026 | 12:22
  • 224
  • 0

От Лудогорец разкриха, че вече са в продажба билетите за гостуването на тима в Унгария, където "орлите" ще премерят сили с Ференцварош.

"ПФК Лудогорец съобщава на своите фенове, че вече са в продажба билетите за мача реванш с Ференцварош от плейофите на Лига Европа. Двубоят в Будапеща е на 26 февруари (четвъртък) от 18:45 часа местно време (19:45 ч. българско време) на стадион "Групама Арена".

Цената на един билет е 19 евро.

Продажбата се извършва по следния начин:

∙ За фенове от Разград – на клубната база със издаване на ваучер.
∙ За фенове от България и такива, живеещи извън страната – със заявка на имейл tickets@ludogorets.com, предварително плащане по банков път и издаване на ваучер.

Получаването на билетите ще бъде в деня на мача пред входа на сектор „Е“ на стадион „Групама Арена“.

Процедурата по издаване на билет чрез заявка на имейл е следната – всеки желаещ да гледа на живо двубоя трябва да изпрати заявка на tickets@ludogorets.com до сряда, 25 февруари, 15:00 ч. На заявилите билети ще бъде върнат отговор с банкова информация, за да бъде извършено плащане по сметка на ПФК Лудогорец.

След като клубът получи съответната сума за заявените билети, ще получите ваучер. Ваучерът ще има уникален баркод и гарантира на купувача, че мястото за мача е успешно заплатено.

В деня на срещата, 26 февруари (четвъртък), ваучерите ще бъдат заменяни за валидни билети пред сектор „Е“ на „Групама Арена", написаха от клуба.

