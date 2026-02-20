Официално: Левски подписа с новия си защитник

ПФК Левски привлече защитника Стипе Вуликич от италианския клуб Сампдория. Футболистът премина успешно медицински прегледи и подписа договор с клуба до края на 2028 година.

Стипе Вуликич е роден на 23 януари 2001 година в Сплит (Хърватия). Юноша на местния гранд „Хайдук“, като преминава през всички юношески формации на клуба. Започва професионалната си кариера в „НК Солин“ през лятото на 2019 година записвайки 37 мача и 1 гол. През лятото на 2021 година преминава в друг местен тим „Хърватски Драговоляц“, с чийто екип изиграва 30 мача. Година по-късно става част от италианския „Перуджа“, където изиграва 38 мача и вкарва 1 гол. През лятото на 2024 година е трансфериран в „Сампдория“, където записва 28 мача. През зимата на 2025 година е преотстъпен за 6 месеца в друг италиански клуб – „Модена“, с чийто екип изиграва 6 мача.