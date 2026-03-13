Феновете на Дунав с пътешествие от 1000 км за визитата на Белсаци и обратно

Фенове на Дунав (Русе), че се готвят да подкрепят любимия си отбор в най-далечното му гостуване за сезона във Втора лига, съобщава БТА.

На 14-и март (събота) от 15:30 часа „драконите“ ще играят в Петрич срещу местния Беласица в мач от 24-ия кръг на втория ни ешелон. Повече от 20 привърженици на лидера в класирането вече са потвърдили, че ще пропътуват близо 1000 км до югозападния град и обратно, за да подкрепят русенския тим срещу последния във временното подреждане на втория ешелон.

„Разстоянието между Петрич и Русе е около 500 км, но подкрепата на привържениците ни, ни прави по-силни. Прекосяваме България, за да защитим лидерската си позиция. „За истинската любов разстоянието е просто цифра. ​Пътят до южната ни граница е дълъг, но духът ни е по-силен от всякога. Отиваме там не като гости, а като отбор, който знае своята стойност и носи името на великата река в сърцето си!“, заявиха от Дунав.