  2. ЦСКА 1948
  Найденов за ЦСКА 1948: Доказан феърплей! А Левски отиде с децата и внуците в Разград

  • 12 март 2026 | 20:10
  • 4319
  • 21
Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов направи любопитен коментар в социалните мрежи, а повод за него е изявлението на Сектор "Г", че ЦСКА няма да влиза в схеми и уговорки с Лудогорец.

Бизнесменът припомни сезон 2022/23, когато отборът, воден тогава от Атанас Рибарски, спъна и Лудогорец, и ЦСКА в битката за титлата помежду им.

Сектор "Г": Не влизаме в схеми, не подаряваме точки и не правим шпалири
"2:2 с Лудогорец на Ла Бонбонера и после дузпата на Турицов …. Това е! Доказан феърплей! Нямаше купа за титла, както предричаха футбол пийпъл. А в същото време Левски отиде с децата и внуците в Разград. Това са фактите!", написа Найденов във "Фейсбук".

