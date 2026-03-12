Боби Галчев: Докато държавата не застане зад футбола, нищо хубаво не ни чака

Старши треньорът на Банско Борис Галчев даде интервю за клубния сайт след края на двубоя с Костинброд. "Червените" отстъпиха с 1:2 като гости в отложения мач от 20-ия кръг на Югозападната Трета лига, а Галчев беше изключително ядосан на съдийските грешки в срещата.

Загуба с 1:2 с гол в края, по-слабо първо полувреме от вашия тим, но през втората част изравнихте играта, изравнихте резултата, но пак не успяхте да вземете нищо. Защо се стигна обаче до загубата?

- Мисля, че след първия гол на Костинброд взехме нещата в свои ръце. Тотално надиграхме отбора на Костинброд, по мое лично скромно мнение. Но трима безхаберници, особено страничния съдия, да си ходят там, хората да не си харчат парите. Няма смисъл да се плаща за такива съдии. Това е пълно безхаберие! Нито искам да се оправдавам със съдии, нито искам да се оправдавам от други неща. Миналата седмица в Кюстендил сме играли не на нива, ами не знам на какво. Има комисии на БФС. Къде са тези комисии? Да погледна тези стадиони? Ние оправдания няма, да няма да търсим, ама това е срамно, това е срамно. И съдиите, които които свирят мачовете… Редно е да има някакъв контрол над тези съдии. Не може! Ние пътуваме 20 човека тук, отменят и гол. Никаква засада. Но при гола на Костинброд има фаул. Това е срамно. Да дойдем тук да се надиграваме, както стана на моменти. И чух хубави, много хубави думи от публиката за нашия отбор, че играем футбол, че се опитваме да играем футбол. Да, на моменти не се получава, на моменти грешим, както видяхте. И терена става най добрите условия да играем футбол, защото това отговаря и на динамиката, и на нещата, които тренираме, които правим. Говори се за стадионите, говори се за някакви условия. Ами къде са условията? Хайде, тук мога да поздравя. Хората на Костинброд са се постарали. Но половината терени са на ниво не А окръжна, а Б окръжна. Събираме се комисии от Трета лига, от БФС, говорим едни неща преди началото на първенството и накрая 20-30 години същата история. Срамота! Срамота! Срамота! Ще умре и аматьорския футбол. Натам отиват и големите ръководители, и аматьорския футбол след години ще умре, помнете ми думата. И тръгва да умира, защото много отбори играят нечестно.

ОФК Костинброд се справи с Банско

Само отборите ли са виновни, или ръководството има вина?

- Кое ръководство?

На Българския футболен съюз.

- Вината е изцяло на ръководството. Защото знаят какви мачове се играят приятелски. И никой нищо. Минала седмица има такъв мач, никой нищо. Нито нито обръща внимание, нито нищо. Знае се, много добре се знае, всичко се знае, абсолютно всичко се знае.

Какво визирате точно?

- Знаете какъв мач имаше миналата седмица, всеки знае. Може да разрови и това е истината, това е истината. Банско затова е на това положение. Ей от такива къде си мислят, че те са измислили футбола.

Понеже задълбахме в темата, това състояние на терените и в аматьорския футбол, изобщо на някои отбори в Трета лига, тези ситуации, за които вие споменавате пречат ли да видим по качествен футбол и в горните дивизии Втора лига, Първа лига?

- Вие говорите за Трета лига. То в Първа лига терените са катастрофа. Виждате терените какви са. В Първа лига, вие говорите за Трета лига. Хората в Европа, в Трета лига вече имат и осветление, имат и подгрев. Имат и поливни системи. Ние още още поливаме с пръскачки. Докато държавата не застане зад футбола, нищо хубаво не ни чака и и ще идват новите Санянг, Манянг, Пенянг и това е. И нашите момчета ще си кретат тик. И като дойдат трима трима безхаберници и като те порежат, какво да правя тези деца? Умира, аматьорският футбол умира. Това е.

В следващия мач се изправяте срещу един отбор, който е от дублиращите тимове в групата. Какво можем да очакваме? Ще видим ли нещо по-различно от Банско в опит да запише много ценни 3 точки?

- Както виждате днес, опитахме се да победим отбора на Костинброд. Който е мислил друго нещо и който е гледал мача, видя на моменти какъв мач стана. Беше интересен и за публиката, интересен, и за зрителите, защото мача се предава и от двата отбора. Така че ние дойдохме тук да победим. С ръка на сърцето ви го казвам. Гледаме, следим отбора на Костинброд, видяхме какво може да очакваме. Сбъркахме. Това са нашите редовни грешки. Сбъркахме при един корнер, но ако няма грешки, няма да има и голове. Така че, това е положението.