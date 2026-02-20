Лудогорец - Ференцварош е най-слабо посетеният мач от плейофния кръг на Лига Европа

Снощният двубой между Лудогорец и Ференцварош е най-слабо посетеният от плейофния кръг на Лига Европа. Едва 3145 зрители са изгледали на живо победата на разградчани с 2:1 на стадион "Хювефарма Арена".

🏟️ Attendances | 🟠 UEL KO Playoff (19 Feb)



52,901 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic v 🇩🇪 VfB Stuttgart

39,840 🇹🇷 Fenerbahce v 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 N. Forest

22,087 🇫🇷 Lille v 🇷🇸 Crvena zvezda

20,448 🇬🇷 PAOK v 🇪🇸 Celta Vigo

20,227 🇬🇷 Panathinaikos v 🇨🇿 V. Plzen

15,680 🇳🇴 Brann v 🇮🇹 Bologna

10,554 🇭🇷 Dinamo Zagreb v 🇧🇪… pic.twitter.com/PztPvZ9c6O — Football Meets Data (@fmeetsdata) February 20, 2026

Точни за "орлите" бяха Квадво Дуа (23') и Сон (67'), докато за унгарския шампион се разписа Юсуф Бамиделе (27').

На този етап от турнира мачът, който е привлякъл най-много публика, е Селтик - Щутгарт. На "Селтик Парк" е имало близо 53 000 души. На второ място се нарежда сблъсъка Фенербахче - Нотингам Форест (39 840).

Втората най-слабо посетена среща, след Лудогорец - Ференцварош, е тази между Динамо (Загреб) и Генк - 10 554 зрители.