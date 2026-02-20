Лудогорец - Ференцварош е най-слабо посетеният мач от плейофния кръг на Лига Европа

Снощният двубой между Лудогорец и Ференцварош е най-слабо посетеният от плейофния кръг на Лига Европа. Едва 3145 зрители са изгледали на живо победата на разградчани с 2:1 на стадион "Хювефарма Арена".
Точни за "орлите" бяха Квадво Дуа (23') и Сон (67'), докато за унгарския шампион се разписа Юсуф Бамиделе (27').
Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал
На този етап от турнира мачът, който е привлякъл най-много публика, е Селтик - Щутгарт. На "Селтик Парк" е имало близо 53 000 души. На второ място се нарежда сблъсъка Фенербахче - Нотингам Форест (39 840).
Втората най-слабо посетена среща, след Лудогорец - Ференцварош, е тази между Динамо (Загреб) и Генк - 10 554 зрители.