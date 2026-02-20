Популярни
Аржентинец се приближава до ЦСКА

  • 20 фев 2026 | 10:44
Аржентинският защитник Факундо Родригес подсказа, че трансферът му в ЦСКА е напът да се осъществи. Един от ясните сигнали за това е, че бранителят на Естудиантес е последвал официалния профил на "армейците" в "Инстаграм".

Желанието на "червените" е да привлекат 25-годишния футболист под наем за 18 месеца, с опция за постоянен трансфер. Очаква се скоро Родригес да пътува за България, след което сделката да бъде финализирана.

ЦСКА се подсилва с аржентински защитник - чакат го да пристигне в България
Добрата новина за софиянци е, че аржентинецът няма да заема място за играч извън Европейския съюз, тъй като има и италиански паспорт. Договорът му с Естудиантес е до края на 2027 г.

Естудиантес спечели Клаусура след драма с дузпи на финала с Расинг
Преди два месеца Родригес спечели титлата в Аржентина в турнира Клаусура, след което със своя отбор триумфира и с шампионския трофей на страната. Преди това е защитавал цветовете на еквадорския ЛДУ Кито, с който е двукратен шампион в първенството, а през 2023 г. е част от тима, спечелил Копа Судамерикана.

