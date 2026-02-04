Анализът на Нико Петров: Левски изглеждаше като юношески отбор срещу Лудогорец

Анализът на Нико Петров след Суперкупата между Лудогорец и Левски разбива на парчета удобната мантра за „равностоен мач“. Истината, според футболния анализатор, е далеч по-болезнена – равенство нямаше. Имаше подчинение и съобразяване от Левски спрямо противника.

На моменти Левски изглеждаше като юношески отбор срещу завършен и самоуверен шампион. „Сините“ не направиха опит да диктуват темпото, не поискаха топката, не поставиха Лудогорец под напрежение. Напротив – още от първия съдийски сигнал признаха превъзходството на съперника и опитваха да се съобразяват с неговите качества и сили.

По думите на Нико Петров, проблемът не е в един-два тактически детайла, а в цялостния манталитет. Левски излезе не с мисълта „ние сме равни“, а с нагласата „как да не ни накажат“. Лудогорец усети това и без да форсира играта си, по естествен начин пое пълен контрол над мача.

Изводът на Нико Петров е безкомпромисен – говоренето за равностойност е само опит за прикриване на реалността. Разликата между Лудогорец и Левски не беше в един гол или една ситуация, а в самочувствието, класата и начина, по който единият отбор знае, че е по-добър – и го показва, докато другият само се надява да надделее, но не умее да го направи. Големият върпрос е как ще изглежда Левски след няколко дни в двубоя за Купата на България срещу Лудогорец в Разград. Дали ще повтори същата схема, нагласа и изпълнители или ще търсят алтернатива.