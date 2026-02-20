Популярни
Вход / Регистрирай се
  3. Вратарят на Ференцварош: Можехме да вкараме три или четири гола през първото полувреме

  • 20 фев 2026 | 11:18
  • 261
  • 2
Вратарят на Ференцварош Давид Гроф говори след поражението на тима с 1:2 от Лудогорец в Разград.

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал
Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

"Резултатът е разочароващ. През първото полувреме показахме, че можем да им създадем проблеми и им създавахме проблеми. Можехме да вкараме три или четири гола през първото полувреме. Можехме да видим какъв е теренът, обсъждахме да не поемаме рискове, но имаше моменти, в които не успяхме да го изчистим.

Накрая дори вкараха и трети, но за щастие беше засада. Трябва да променим начина, по който ще използваме ситуацията във втория мач. Нашите фенове ще бъдат с нас, което ще ни даде малко допълнително предимство. Днес не постигнахме целта си, но сме едва на почивката в цялата битка",  каза Давид Гроф пред M4 Sport.

